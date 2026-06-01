Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

США испытывают человекоподобных боевых роботов на Украине, Россия готовит ответ

Алексей Самохин
США испытывают роботов-гуманоидов прямо в зоне боёв на Украине. Военный эксперт объяснил, чем опасны железные солдаты, почему российская армия их не боится и когда свои роботы появятся у России.

США привезли роботов на войну

То, что ещё вчера показывали только в голливудских блокбастерах, сегодня тестируют на реальном поле боя. Американская компания Foundation Future Industries отправила на Украину два прототипа человекоподобного робота Phantom MK-1. Об этом сообщил телеканал CNBC. Официальная цель испытаний, по словам главы компании Санкаета Патака, — доставка грузов в опасных зонах. Но функционал машин куда шире.

Роботы создаются по программам двойного назначения: тяжёлая промышленность плюс военные задачи. На борту такой машины можно разместить пулемёт, гранатомёт или противотанковую ракетную установку. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников назвал подобную технику прямо: «Безжалостное средство вооружённой борьбы». Высокоточное. Без боли. Без сострадания.

Машина не колеблется перед выстрелом. Не испытывает стресса и не устаёт. Ей не нужны сон, еда или отдых. Идеальный солдат с точки зрения военной логики — и абсолютный кошмар с точки зрения человечности.

Демонстрация, а не угроза

Иванников, впрочем, призывает не паниковать. По его оценке, представленные образцы носят выставочный характер. Реальной угрозы для российских Вооружённых сил они сейчас не представляют. Главная цель появления Phantom MK-1 на передовой — медийная: громко заявить о прорыве и прежде всего показать Китаю технологические возможности американской науки.

Роботы глючат. Их системы связи уязвимы для средств радиоэлектронной борьбы. Они дороги и сложны в обслуживании. Российская армия за годы конфликта научилась работать против высокотехнологичных систем: сначала дроны пугали, потом спутниковая связь, потом западные танки. Все они в итоге становились обычными целями. С роботами, по мнению эксперта, повторится то же самое.

Отдельная история — внутренние противоречия на украинской стороне. По данным ряда СМИ, энтузиазм министра обороны Украины Михаила Фёдорова не разделяют генералы. Его идеи характеризуют как «фантастические, оторванные от реалий поля боя».

Россия не отстанет

Испытания в зоне конфликта вписаны в две американские программы: «Боевые системы будущего» и «Оборонная инициатива 21 века». Пентагон рассматривает военную робототехнику как одно из ключевых направлений развития армии. Задачи для таких машин уже прописаны: доставка взрывчатки и средств связи в труднодоступные точки, разведка, техническая диагностика в условиях радиации, проникновение в бункеры и завалы, оценка возможности спасения людей.

Россия намерена ответить зеркально. Иванников подтвердил: разработки ведутся, и через несколько лет российские боевые роботы-гуманоиды станут реальностью. Гонка вооружений вышла на новый уровень. Теперь соревнуются не только в количестве ракет — соревнуются в интеллекте машин.

