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Сближение планет и звёздный дождь: астроном рассказал о главных небесных событиях лета

Анастасия Мериакри
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Летом 2026 года жителей России ждёт сразу несколько захватывающих астрономических событий, которые можно наблюдать без специального оборудования. О том, куда смотреть и когда, рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с «Москва 24».

Прямо сейчас на небе происходит сближение двух ярких планет — Венеры и Юпитера. По словам эксперта, наименьшее расстояние между ними ожидается примерно 9 июня. В эти дни обе планеты будут хорошо видны на вечернем небе даже невооружённым глазом.

Как пояснил Сергей Жуйко, выравнивание планет, которое часто называют парадом планет, несмотря на то что в астрономии этот термин не используется, представляет собой сближение объектов на небесной сфере. А в конце июля на утреннем небе состоится ещё одно красивое событие — сближение Венеры и Сатурна. Его также можно будет наблюдать без телескопа, если выбрать место с открытым горизонтом и минимальной световой засветкой.

Одно из самых зрелищных явлений лета — метеорный поток Персеиды. Он происходит, когда Земля пересекает орбиту распавшейся кометы, и микроскопические частицы пыли, входя в атмосферу, сгорают, оставляя яркие следы — «падающие звёзды». Пик активности придётся на 9, 10, 11 и 12 августа, и увидеть их можно будет в любой точке России после полуночи при ясной погоде.

Как обратил внимание учёный, в другие дни они не видны, и каждый год это происходит единовременно. Для наблюдений не требуется телескоп — достаточно найти тёмное место вдали от городских огней, дать глазам привыкнуть к темноте и просто смотреть на небо. Метеоры могут появляться в любой части небосвода, хотя их радиант находится в созвездии Персея.

Помимо планет и метеоров, летом можно попытаться разглядеть комету 10P/Tempel 2. Сергей Жуйко напомнил, что кометы отличаются от звёзд: они выглядят как размытые, туманные пятна, а не как яркие точки. Раньше астрономов, открывавших кометы, называли ловцами, потому что их появление было внезапным и непредсказуемым. Сейчас же орбиты сотен периодических комет изучены. Комета 10P/Tempel 2 является периодической: её орбитальный период вокруг Солнца составляет около 5,75 года, поэтому астрономы точно знают, где и когда её искать.

В Москве наблюдать комету можно при условии чистого неба и открытого от деревьев, зданий и ярких фонарей горизонта. Однако, даже несмотря на яркость кометы, невооружённым глазом её увидеть сложно — для этого потребуется телескоп диаметром не менее 200 миллиметров. При этом, если удалиться от города на 100 километров от МКАД, небо станет темнее, и для наблюдения подойдёт обычный бинокль или любой телескоп, способный фотографировать.

Сейчас пользуются популярностью фотографические телескопы, произведённые в Китае. Это небольшой аппарат диаметром всего 5 сантиметров, но он абсолютно автоматический. Если в него загрузить координаты кометы, которые в астрономии называют эфемеридой, телескоп сам найдет её на небе, сфотографирует и отправит изображение на смартфон, пояснил эксперт.

Для поиска комет без телескопа можно использовать специальные компьютерные приложения-планетарии, которые бесплатны и не требуют регистрации. Некоторые из них используются даже профессиональными астрономами. Такие приложения работают в режиме дополненной реальности: достаточно навести телефон на небо, и программа покажет, какие объекты находятся в этой части небосвода.

Чтобы увидеть летние астрономические явления во всей красе, важно выбирать правильное время — после полуночи небо темнее, а атмосфера стабильнее. Стоит уезжать от городской засветки: даже 20–30 километров от крупных городов значительно улучшают видимость. Перед наблюдениями рекомендуется дать глазам адаптироваться к темноте, избегайте ярких экранов за 15–20 минут. Обязательно проверяйте прогноз погоды, потому что ясное небо — обязательное условие.

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