Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
Новости кино и ТВ

Создатель «Эйфории» официально подтвердил: сериал закончился на третьем сезоне

Алексей Самохин
Один из самых обсуждаемых сериалов последнего десятилетия официально завершился. Шоураннер Сэм Левинсон подтвердил изданию Variety, что «Эйфория» заканчивается на третьем сезоне — финальной серией под названием In God We Trust.

За семь лет проект выпустил 26 эпизодов, пишет Forbes.ru.  Первый сезон вышел на HBO в 2019 году и сразу стал культурным явлением: откровенный разговор о взрослении, травмах, зависимостях и поиске себя нашёл отклик у миллионов зрителей по всему миру. Третий сезон стартовал 12 апреля — спустя значительную паузу, которую объяснили сразу несколькими причинами: голливудскими забастовками сценаристов и актёров, а также творческими разногласиями между Левинсоном и HBO относительно направления истории.

Финал не стал неожиданностью для тех, кто следил за судьбой проекта. Ещё до выхода третьего сезона исполнительница роли Ру — актриса Зендая — допускала, что шоу может завершиться. В прошлом году исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси также дала понять, что телесеть рассматривает третью часть как заключительную.

Сам Левинсон в интервью Times накануне премьеры признавался, что пишет каждый сезон с ощущением финальности. На прямой вопрос о продолжении шоу он ответил уклончиво: сказал, что хочет проводить больше времени с семьёй, перечитывать Элмора Леонарда и пересматривать старое кино.

Теперь точку поставил официально.

