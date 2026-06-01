Зеленский предупредил об ударе 800 дронов, украинцам приказали уйти в укрытия

Россия готовит массированный удар по Украине с применением до 800 беспилотников одновременно. Зеленский призвал граждан немедленно уходить в укрытия по сигналу тревоги. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Владимир Зеленский обратился к украинцам с экстренным предупреждением: Россия готовит новый массированный удар, угроза которого остаётся критически высокой. Президент потребовал от граждан неукоснительно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

«Обращайте внимание на воздушные тревоги, это очень важно. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — заявил он в вечернем обращении.

Украинские мониторинговые ресурсы со ссылками на неофициальные источники предупреждают: в атаке могут быть одновременно задействованы от 700 до 800 беспилотников. Запуски БПЛА уже зафиксированы как минимум с шести разных направлений.

Ранее в тот же день Владимир Путин провёл совещание, посвящённое атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Российский президент расценил произошедшее как «кровавое преступление украинской хунты» и заверил, что организаторы нападения неизбежно понесут наказание.

«Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту. Ну что ж, это их выбор», — сказал Путин.

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что следствие уже установило виновных. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уточнил детали атаки. По его данным, удар по Старобельску наносили военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» с территории Харьковской области. В обломках найдены комплектующие производства стран НАТО.