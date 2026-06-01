Кубок Миронова по стендовой стрельбе прошёл в Рязани

В субботу, 30 мая, на спортивном стенде Рязанского общества охотников и рыболовов состоялся традиционный турнир памяти тренера по стрельбе Виктора Ивановича Миронова.

Почтить память своего наставника приехали спортсмены и любители стендовой стрельбы со всей Рязанской области, а также из Воскресенска. Всего около 50 человек. Почти каждый стрелок — воспитанник Миронова.

Соревнования традиционно проходят по интересной схеме. Стрелки-спортсмены выступают в трех разных дисциплинах – скит, трап и спортинг. Таким образом выявляется сильнейший, можно сказать, универсальный стрелок.

После трех серий на разных площадках определились шесть финалистов. Лучшим стал Иван Миронов, также борьбу продолжили Иван Кирьянов, Алексей Абольшев, Ярослав Безрядин, Евгений Мосяков и Алексей Жеглов.

Победитель выбрал дисциплину, в которой состоялась финальная стрельба. Её стал «спортинг». По результатам финальной серии первое место занял Иван Кирьянов, вторым стал Иван Миронов, тройку лидеров замкнул Евгений Мосяков.

Параллельно прошли соревнования среди любителей и охотников, где в упорной борьбе в перестрелке за первое место победу одержал Егор Жеглов. На втором месте Максим Романов, третье место занял Андрей Сергеев.

Таким образом, переходящий кубок завоевал Иван Кирьянов.

Параллельно в Москве проходил чемпионат России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата — паратрап. Рязанец Евгений Гомезо, выступающий за московское отделение ПДО, поразил 106 мишеней из 125 и стал чемпионом России. Результат позволил ему стать мастером спорта по стендовой стрельбе.