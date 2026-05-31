В Рязани прошел СберПрайм Зелёный Марафон

В Рязани СберПрайм Зелёный Марафон объединил больше 1100 участников. Старт и финиш забега состоялись в рязанском Лесопарке. В программу вошли дистанции на 4,2 километра для взрослых и подростков, и на 420 метров для детей нескольких возрастных категорий.

Победителями стали:

Дистанция 420 метров, дети 6-9 лет

Девочки:

Екатерина Баркова Валерия Дмитриева Таисия Селицкая

Мальчики:

Платон Зенкин Андрей Миронов Макар Гаврилин

Дистанция 420 метров, дети 10-13 лет

Девочки:

Мирослава Селицкая Полина Евстигнеева Владислава Бокова

Мальчики:

Михаил Щербаков Иван Зенкин Ярослав Благодатских

Дистанция 4,2 км, подростки

Девушки:

Полина Благодатских Василиса Тяпкина Дарья Севальникова

Юноши:

Константин Киселев Иван Михайлов Даниил Ермаков

Дистанция 4,2 км, взрослые

Женщины:

Татьяна Зацепина Анастасия Зяблицева Екатерина Иванова

Мужчины:

Вадим Шичков Владислав Меркулов Дмитрий Шмаков

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«После небольшого перерыва наш традиционный «Зеленый марафон» вернулся в Рязань. Это поистине семейный, душевный праздник, который объединяет не только сотрудников Сбера, но и наших друзей — клиентов и партнеров. Мы постарались сделать всё, чтобы каждый — независимо от возраста и подготовки — нашел здесь комфортную дистанцию или занятие по душе. Очень надеемся, что «Зеленый марафон» вновь станет доброй рязанской традицией и обязательно вернется к нам в следующем году».

В церемонии открытия и награждения приняли участие заместитель министра спорта Рязанской области Игорь Мишин и Чемпионка России на полумарафоне среди женщин 2025 года, мастер спорта, участница сборной России по легкой атлетике Надежда Сизова.

Игорь Мишин, заместитель министра спорта Рязанской области:

«Такие мероприятия, как «Зеленый марафон», имеют огромное значение для развития спортивной культуры нашего региона. Они делают спорт доступным, массовым и по-настоящему любимым — и для профессионалов, и для тех, кто только делает первые шаги. Министерство спорта Рязанской области всегда поддерживает все инициативы, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни».

Надежда Сизова, чемпионка России на полумарафоне 2025 года, мастер спорта, участница сборной России:

«Я искренне рада, что «Зеленый марафон» в Рязани собрал столько неравнодушных, активных людей — от малышей до взрослых. Каждый, кто сегодня вышел на старт, уже победитель. Спорт — это не только медали и секунды. Это характер, радость движения и возможность быть ближе к близким. Поздравляю всех с праздником! Продолжайте бегать, мечтать и вдохновлять своим примером».

Для зрителей и болельщиков организовали настоящий праздник: работал фестивальный городок, где каждый мог попасть на творческий мастер-класс, а на сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы Рязани и области. Несмотря на спортивный формат, мероприятие получилось по-домашнему душевным, ярким и наполненным теплом.

Особенно трогательно и с выдумкой к марафону подошли сотрудницы Рязанского отделения Сбербанка. В честь 185-летия родного банка они пробежали символическую дистанцию — 185 метров — в русских народных костюмах с традиционной атрибутикой. Так они не только поздравили банк с юбилеем, но и поддержали Год народного единства в стране. Их забег в сарафанах и кокошниках растрогал и рассмешил зрителей, стал одним из самых ярких моментов марафона и, пожалуй, самым фотографируемым.

По традиции, СберПрайм Зелёный Марафон – не только спортивный, но и благотворительный праздник. Все собранные за время марафона пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», итоговую сумму банк удвоит. Собранные средства будут направлены на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Также в год своего 185-летия каждый километр, который пробегут участники марафона, Сбер приравняет к 185 рублям благотворительного взноса. Сбер направит средства в фонд «Вклад в будущее», который окажет помощь детским медицинским центрам по всей России. Средства поступят в организации, которые специализируются на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.

