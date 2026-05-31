В Рязани прошел СберПрайм Зелёный Марафон

В Рязани СберПрайм Зелёный Марафон объединил больше 1100 участников. Старт и финиш забега состоялись в рязанском Лесопарке. В программу вошли дистанции на 4,2 километра для взрослых и подростков, и на 420 метров для детей нескольких возрастных категорий.
Победителями стали:
Дистанция 420 метров, дети 6-9 лет
Девочки:
- Екатерина Баркова
- Валерия Дмитриева
- Таисия Селицкая
Мальчики:
- Платон Зенкин
- Андрей Миронов
- Макар Гаврилин
Дистанция 420 метров, дети 10-13 лет
Девочки:
- Мирослава Селицкая
- Полина Евстигнеева
- Владислава Бокова
Мальчики:
- Михаил Щербаков
- Иван Зенкин
- Ярослав Благодатских
Дистанция 4,2 км, подростки
Девушки:
- Полина Благодатских
- Василиса Тяпкина
- Дарья Севальникова
Юноши:
- Константин Киселев
- Иван Михайлов
- Даниил Ермаков
Дистанция 4,2 км, взрослые
Женщины:
- Татьяна Зацепина
- Анастасия Зяблицева
- Екатерина Иванова
Мужчины:
- Вадим Шичков
- Владислав Меркулов
- Дмитрий Шмаков
Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:
В церемонии открытия и награждения приняли участие заместитель министра спорта Рязанской области Игорь Мишин и Чемпионка России на полумарафоне среди женщин 2025 года, мастер спорта, участница сборной России по легкой атлетике Надежда Сизова.
Игорь Мишин, заместитель министра спорта Рязанской области:
Надежда Сизова, чемпионка России на полумарафоне 2025 года, мастер спорта, участница сборной России:
Для зрителей и болельщиков организовали настоящий праздник: работал фестивальный городок, где каждый мог попасть на творческий мастер-класс, а на сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы Рязани и области. Несмотря на спортивный формат, мероприятие получилось по-домашнему душевным, ярким и наполненным теплом.
Особенно трогательно и с выдумкой к марафону подошли сотрудницы Рязанского отделения Сбербанка. В честь 185-летия родного банка они пробежали символическую дистанцию — 185 метров — в русских народных костюмах с традиционной атрибутикой. Так они не только поздравили банк с юбилеем, но и поддержали Год народного единства в стране. Их забег в сарафанах и кокошниках растрогал и рассмешил зрителей, стал одним из самых ярких моментов марафона и, пожалуй, самым фотографируемым.
По традиции, СберПрайм Зелёный Марафон – не только спортивный, но и благотворительный праздник. Все собранные за время марафона пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», итоговую сумму банк удвоит. Собранные средства будут направлены на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.
Также в год своего 185-летия каждый километр, который пробегут участники марафона, Сбер приравняет к 185 рублям благотворительного взноса. Сбер направит средства в фонд «Вклад в будущее», который окажет помощь детским медицинским центрам по всей России. Средства поступят в организации, которые специализируются на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.
