Спорт

В Рязани прошел СберПрайм Зелёный Марафон

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани СберПрайм Зелёный Марафон объединил больше 1100 участников. Старт и финиш забега состоялись в рязанском Лесопарке. В программу вошли дистанции на 4,2 километра для взрослых и подростков, и на 420 метров для детей нескольких возрастных категорий.

Победителями стали:

Дистанция 420 метров, дети 6-9 лет

Девочки:

  1. Екатерина Баркова
  2. Валерия Дмитриева
  3. Таисия Селицкая

Мальчики:

  1. Платон Зенкин
  2. Андрей Миронов
  3. Макар Гаврилин

Дистанция 420 метров, дети 10-13 лет

Девочки:

  1. Мирослава Селицкая
  2. Полина Евстигнеева
  3. Владислава Бокова

Мальчики:

  1. Михаил Щербаков
  2. Иван Зенкин
  3. Ярослав Благодатских

Дистанция 4,2 км, подростки

Девушки:

  1. Полина Благодатских
  2. Василиса Тяпкина
  3. Дарья Севальникова

Юноши:

  1. Константин Киселев
  2. Иван Михайлов
  3. Даниил Ермаков

Дистанция 4,2 км, взрослые

Женщины:

  1. Татьяна Зацепина
  2. Анастасия Зяблицева
  3. Екатерина Иванова

Мужчины:

  1. Вадим Шичков
  2. Владислав Меркулов
  3. Дмитрий Шмаков

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«После небольшого перерыва наш традиционный «Зеленый марафон» вернулся в Рязань. Это поистине семейный, душевный праздник, который объединяет не только сотрудников Сбера, но и наших друзей — клиентов и партнеров. Мы постарались сделать всё, чтобы каждый — независимо от возраста и подготовки — нашел здесь комфортную дистанцию или занятие по душе. Очень надеемся, что «Зеленый марафон» вновь станет доброй рязанской традицией и обязательно вернется к нам в следующем году».

В церемонии открытия и награждения приняли участие заместитель министра спорта Рязанской области Игорь Мишин и Чемпионка России на полумарафоне среди женщин 2025 года, мастер спорта, участница сборной России по легкой атлетике Надежда Сизова.

Игорь Мишин, заместитель министра спорта Рязанской области:

«Такие мероприятия, как «Зеленый марафон», имеют огромное значение для развития спортивной культуры нашего региона. Они делают спорт доступным, массовым и по-настоящему любимым — и для профессионалов, и для тех, кто только делает первые шаги. Министерство спорта Рязанской области всегда поддерживает все инициативы, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни».

Надежда Сизова, чемпионка России на полумарафоне 2025 года, мастер спорта, участница сборной России:

«Я искренне рада, что «Зеленый марафон» в Рязани собрал столько неравнодушных, активных людей — от малышей до взрослых. Каждый, кто сегодня вышел на старт, уже победитель. Спорт — это не только медали и секунды. Это характер, радость движения и возможность быть ближе к близким. Поздравляю всех с праздником! Продолжайте бегать, мечтать и вдохновлять своим примером».

Для зрителей и болельщиков организовали настоящий праздник: работал фестивальный городок, где каждый мог попасть на творческий мастер-класс, а на сцене выступали вокальные и танцевальные коллективы Рязани и области. Несмотря на спортивный формат, мероприятие получилось по-домашнему душевным, ярким и наполненным теплом.

Особенно трогательно и с выдумкой к марафону подошли сотрудницы Рязанского отделения Сбербанка. В честь 185-летия родного банка они пробежали символическую дистанцию — 185 метров — в русских народных костюмах с традиционной атрибутикой. Так они не только поздравили банк с юбилеем, но и поддержали Год народного единства в стране. Их забег в сарафанах и кокошниках растрогал и рассмешил зрителей, стал одним из самых ярких моментов марафона и, пожалуй, самым фотографируемым.

По традиции, СберПрайм Зелёный Марафон – не только спортивный, но и благотворительный праздник. Все собранные за время марафона пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», итоговую сумму банк удвоит. Собранные средства будут направлены на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Также в год своего 185-летия каждый километр, который пробегут участники марафона, Сбер приравняет к 185 рублям благотворительного взноса. Сбер направит средства в фонд «Вклад в будущее», который окажет помощь детским медицинским центрам по всей России. Средства поступят в организации, которые специализируются на лечении онкологических, гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга.

Возрастное ограничение 0+.

Предыдущая статья
Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

Популярные материалы

Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Врачи запретили Сан Санычу из «Школы ремонта» сниматься из-за болезни суставов

51-летнему артисту диагностировали полиостеоартроз — множественное поражение суставов. Пострадали крупные суставы правой руки и стопы. Медики предполагают, что болезнь стала следствием его активной работы на стройках и во время съёмок шоу
Общество

Михаил Давыдов оценил темпы благоустройства скверов и аллей Рязани

В сквере у Дворца молодёжи планируется устройство современного паркового освещения, установка системы видеонаблюдения, монтаж нового спортивного и детского игрового оборудования, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) и озеленение территории.
Происшествия

В Рязани подруга украла золото на 150 000 рублей у приютившей её хозяйки квартиры

Кража была обнаружена после того, как 18-летняя хозяйка квартиры устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. На следующий день, вернувшись домой, она застала в квартире двоих незнакомых молодых людей.
Транспорт и дороги

В Рязанской области обновляют 15,7 км трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Ухоловском и Ряжском округах продолжаются масштабные дорожные работы. Специалисты обновляют два участка автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород общей протяжённостью 15,7 км.
Новости России

15-летний подросток утонул на глазах у братьев при попытке переплыть реку на Алтае

По данным следствия, трое братьев без разрешения взрослых отправились купаться на реку Алей. Во время попытки переплыть водоём один из подростков начал тонуть.
Новости России

Лариса Долина впервые вышла в свет после операции на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина впервые вышла в свет после экстренной госпитализации и перенесённой месяц назад операции на позвоночнике. Долгое время о её состоянии здоровья знала только семья, но теперь певица сама поделилась подробностями.
Власть и политика

«Результат действительно есть»: Павел Малков подвел итоги реализации Народной программы за пять лет

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков выступил на отчетно-программном форуме «Есть результат!». Мероприятие завершило серию отчетных встреч, прошедших во всех муниципалитетах области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье