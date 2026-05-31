В Рязани подруга украла золото на 150 000 рублей у приютившей её хозяйки квартиры

В Рязани сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных украшений на сумму более 150 тысяч рублей. Злоумышленницей оказалась 20-летняя девушка, которая некоторое время жила в квартире своей знакомой, воспользовавшись её доверием и гостеприимством.

Кража была обнаружена после того, как 18-летняя хозяйка квартиры устроила вечеринку по случаю своего дня рождения. На следующий день, вернувшись домой, она застала в квартире двоих незнакомых молодых людей. Как выяснилось, их привела её 20-летняя знакомая, которая проживала у неё последние пару месяцев из-за «непростых жизненных обстоятельств». Хозяйке не понравилось присутствие посторонних, и она выгнала гостей.

Именно это событие заставило девушку проверить свои ценности. Осмотрев шкатулку с украшениями, она обнаружила пропажу нескольких золотых изделий.

Первоначально подозрение пало на тех самых незнакомцев, однако оперативники быстро установили их непричастность к краже. Тогда следствие переключилось на круг лиц, имевших доступ в квартиру.

В ходе беседы хозяйка вспомнила важную деталь: она несколько раз просила свою соседку и подругу подыскать покупателей на старые украшения. Оперативники проверили эту информацию и выяснили, что недавно подозреваемая действительно продала знакомым ювелирные изделия, похожие на пропавшие.

Полицейские задержали 20-летнюю рязанку. По предварительной версии, девушка, выполняя просьбы подруги о поиске покупателей, решила присвоить часть ценностей себе, надеясь, что пропажу не заметят.

В настоящее время злоумышленница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято.