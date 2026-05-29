Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Генерал раскрыл, почему Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому в Староконстантинове

Алексей Самохин
В ночь на 28 мая аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области подвергся ракетному удару: ВС РФ применили три гиперзвуковые ракеты «Кинжал». О военном значении этого объекта и логике атаки в разговоре с aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, Староконстантинов — не просто один из аэродромов, а полноценный авиационный узел, где базируются самолёты типа Су-24 и F-16. Именно отсюда они уходят на боевые задания с ракетами Storm Shadow и их аналогами, а затем могут приземляться на других площадках — в Ивано-Франковске или Луцке. Однако техническое обслуживание машин сосредоточено здесь: на базе есть сертифицированный персонал, подготовленный к работе как с западной авиатехникой, так и с крылатыми ракетами собственного производства.

Помимо самолётов, на аэродроме сосредоточено значительное количество защищённых укрытий — для авиатехники, наземного оборудования и беспилотников. «Имею в виду «Фламинго» — их оттуда тоже могут запускать», — уточнил Попов, назвав объект крупным узлом для ударов по российским войскам и тыловым районам.

Генерал напомнил об авиаремонтном заводе под Львовом, по которому несколько месяцев назад был нанесён удар ракетой «Орешник». Тот объект, по его словам, также был связан с обслуживанием западной авиационной техники на Украине.

Что касается возможного применения «Орешника» против Староконстантинова, Попов счёл это нецелесообразным. Укрытия на аэродроме рассредоточены на большой площади, и для поражения каждого потребовалась бы отдельная ракета. «»Орешник» предназначен для точечных заглублённых сооружений — подземных цехов на заводах, заглублённых энергообъектов. По аэродрому работать им смысла нет», — подытожил генерал.

