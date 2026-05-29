Рязанская область получит ещё 10 млн рублей на льготные лекарства

Рязанская область дополнительно получит свыше 10 млн рублей на льготные лекарства. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий отметил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону 10 млн 76,8 тыс. рублей. Финансирование в виде субвенций поступит в 2026 году. Дополнительные средства предназначены для индексации с учетом инфляции прошлого года затрат на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также приобретение специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Всего на эти цели в 2026 году в Рязанскую область направят 428 млн 393 тыс. рублей. В общей сложности социальную помощь такого рода получают 25600 человек.

«Доступность лекарств, в том числе жизненно необходимых препаратов, диетического питания для больных детей – это непосредственные социальные обязательства государства. Об этом постоянно напоминает наш Президент В.В. Путин. Тема вошла в Народную программу, над которой сейчас работает «Единая Россия». Проблема копилась годами, и именно наша фракция активно взялась за ее комплексное решение. Выполняя поручение главы государства, наказы наших избирателей, направляем дополнительные средства в регионы», – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что в регионе продолжается работа по улучшению обеспечения людей льготными лекарствами.