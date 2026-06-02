Изображение от mdjaff на Freepik
Новости России

Криминалист назвал две вероятные причины гибели пары сапбордистов

Алексей Самохин
В Омской области завершились поиски двух сапбордистов, пропавших во время прогулки по Иртышу. Следователи обнаружили тела 43-летней женщины и ее 40-летнего сожителя, которые исчезли 25 мая после выхода на воду.

По данным регионального управления Следственного комитета, днем 25 мая пара вышла из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправилась кататься на сапах по Иртышу. После этого связь с ними оборвалась.

30 мая в затоне Иртыша возле поселка Николаевка спасатели нашли тело женщины. Рядом находились два сапа. Во время осмотра следов насильственной смерти специалисты не выявили. По предварительным данным, причиной гибели стало утопление.

Тело мужчины обнаружили 1 июня около 13 часов в реке Иртыш.

Как выяснилось, Ольга и Анатолий прожили вместе около 20 лет. Они активно занимались спортом, катались на горных лыжах и сноубордах, а также регулярно совершали водные прогулки на сапбордах.

Криминалист Михаил Игнатов считает наиболее вероятной версией несчастный случай. По его словам, опытные спортсмены могли попасть в водоворот, который перевернул доски и затянул людей под воду. Эксперт отметил, что такие участки часто невозможно заметить заранее. Опасность становится очевидной лишь тогда, когда человек оказывается совсем рядом.

Существует и другая версия. По мнению специалиста, один из сапбордистов мог начать тонуть, а второй попытался помочь, однако также не справился с течением и захлебнулся.

Несмотря на многочисленные вопросы знакомых пары, Игнатов не считает вероятным криминальный характер происшествия. По его словам, версия об убийстве выглядит маловероятной. Гораздо больше фактов указывает именно на трагическое стечение обстоятельств.

Эту позицию подтверждают и следователи. Старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова сообщила, что основной версией остается утопление.

На теле женщины признаков насильственной смерти не обнаружили. Окончательные выводы по мужчине будут сделаны после завершения необходимых экспертиз, однако следствие также склоняется к версии несчастного случая на воде.

