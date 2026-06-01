Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Эксперт заявил, что Усольцовых могли убить ради денег, а тела спрятать

Анастасия Мериакри
В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, которое произошло 28 сентября 2025 года, появилась новая, интригующая деталь. Исследователь Валентин Дегтерёв в комментарии для aif.ru предположил, что зафиксированный сигнал мобильного телефона мог быть намеренно оставленным ложным следом.

По словам эксперта, сигнал от телефона главы семейства Сергея Усольцева был пойман в районе горы Алат, примерно в семи километрах от посёлка Кутурчин. Однако эта локация совершенно не вписывается в логику передвижения туристов. Семья двигалась по специально помеченной тропе в сторону скалы Мальвинка и Камня Желаний. Гора Алат находится в стороне от этого маршрута.

Такое отклонение от пути выглядит подозрительно и наводит на мысль о продуманной дезориентации поисковых групп.

Дегтерёв убеждён, что трагедия была спланирована заранее. Он считает, что Сергей Усольцев стал жертвой мошенников или вымогателей:

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападёт. Но ошибся».

Исследователь предполагает, что преступники могли избавиться от тел в одном месте, а телефон отнести в другое, чтобы пустить следствие по ложному следу. Это объясняет, почему многодневные поиски в окрестностях Кутурчина до сих пор не дали результата.

Дегтерёв убеждён, что трагедия произошла не спонтанно в горах, а в конкретном месте встречи, куда Усольцев направлялся для передачи денег.

Напомним, 28 сентября 2025 года, в тайге исчезли 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Они планировали небольшое семейное путешествие к горе Буратинка, расположенной неподалеку от поселка Кутурчин. Однако после этого дня их никто не видел. Автомобиль семьи остался на окраине поселка, где он был оставлен в последний раз. Среди версий произошедшего рассматривались как встреча с дикими животными, так и возможность побега в другую страну. Однако Следственный комитет официально придерживается мнения о несчастном случае.

