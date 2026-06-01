В Рязанской области 41-летний мужчина избил и пытался похитить человека

В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения человека. По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний мужчина.

По данным следствия, инцидент произошёл в конце апреля 2026 года. Подозреваемый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему из-за ранее возникшего конфликта, прибыл к дому своей жертвы на автомобиле.

Желая похитить мужчину, злоумышленник подбежал к нему, повалил на землю и начал наносить многочисленные удары по телу, высказывая при этом угрозы убийством. После этого он попытался силой затащить пострадавшего в свой автомобиль, чтобы увезти в неизвестном направлении

Крики о помощи привлекли внимание жительниц населённого пункта. Опасаясь, что его заметят и вызовут полицию, нападавший скрылся с места происшествия.

В ходе совместной работы следователей Михайловского межрайонного следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Рязанской области личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Его удалось обнаружить на территории Московской области.

В настоящее время фигурант задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.