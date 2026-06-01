В Лесопарке на экотропе разрушается деревянный настил, а спилы в бетоне гниют

В рязанском Лесопарке разрушается деревянный настил, а спилы в бетоне гниют. Эксперт общественной организации «Регион для жизни» Сергей Чернышов совместно с организацией «Городское пространство» провёл инспекцию проблемной экотропы и зафиксировал её плачевное состояние. По его словам, ни старый, ни новый варианты покрытия не выдержали испытания временем и весенними паводками.

Ключевая причина разрушения — регулярные подтопления во время разлива Оки. Постоянный контакт с водой приводит к быстрому гниению древесины и разрушению бетона.

Часть деревянных досок уже сломана по краям, некоторые выломаны полностью. За разрушенными участками скрываются не демонтированные остатки предыдущего благоустройства — бетонированные спилы деревьев, которые также начали гнить.

Это не первая претензия к объекту. Ранее жители жаловались на урны без дна, из-за чего мусор проваливался на землю. Тогда администрация города объяснила это действиями вандалов и заявила, что конструкции были отремонтированы.

В связи с текущим состоянием тропы организация «Регион для жизни» направила официальное обращение в администрацию Рязани. Активисты требуют выяснить, будет ли восстановлен объект, поскольку он был благоустроен совсем недавно и должен находиться на гарантийном обслуживании.