Фото: ОДКБ им. Н.В Дмитриевой
Медицина

В Рязани спасли 14-летнего пианиста, который 3 недели балансировал на грани жизни и смерти из-за ДТП

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мультидисциплинарная команда специалистов Рязанской областной детской клинической больницы спасла жизнь юного музыканта. История 14-летнего подростка, чье увлечение музыкой едва не оборвалось в результате аварии, стала примером невероятной силы духа и высочайшего профессионализма врачей.

Ребенок поступил в реанимацию в критическом состоянии после ДТП. У него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение затылочной области, обширная гематома и кровоизлияние в мозг. Мальчик находился без сознания, и его жизнь висела на волоске почти три недели.

За его спасение боролась целая команда: реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги и неврологи. Для стабилизации состояния потребовались сложнейшие манипуляции: подключение к аппарату ИВЛ, экстренная операция и установка шунт-системы для контроля внутричерепного давления.

Как только состояние мальчика стабилизировалось, к работе подключились врачи ЛФК и реабилитологи. Восстановление началось, когда пациент еще находился в медикаментозной коме.

«Мы верили в успех. Мальчик еще находился в медикаментозном сне, а мы уже начали восстановление», — вспоминает заведующая отделением восстановительной терапии Дарья Шишкина.

Первый этап реабилитации был направлен на то, чтобы организм не «забыл» свои функции. С помощью специальной кровати врачи начали вертикализацию — постепенное приподнимание головы. Для профилактики контрактур суставов вводились элементы лечебной физкультуры, а для улучшения вентиляции легких — контактное дыхание.

Следующим шагом стала работа над глотательной функцией, которая была утрачена. С мальчиком занимался логопед, проводя артикуляционную гимнастику. Питание вводилось постепенно: сначала через трубочку, затем с ложки. Параллельно с пациентом работал психолог, а на тренажерах восстанавливали физическую форму.

Поворотным моментом в реабилитации стало возвращение к музыке. На второй неделе нахождения в стационаре мама принесла в палату синтезатор. Желание играть стало для юного пианиста мощнейшим стимулом.

Несмотря на тяжелейшую травму, ДТП не сломило характер подростка.

«Веселый, позитивный ребенок, никогда не сдавался, всегда только вперед. Он очень хотел побыстрее встать — и это получилось», — делится Дарья Шишкина.

В результате титанических усилий врачей и несгибаемой воли самого пациента мечта сбылась. Мальчик ушел из больницы практически здоровым: он самостоятельно ел, пил, ходил и, конечно же, играл на пианино. Его возвращение к полноценной жизни — это настоящая победа и лучший подарок для всей команды врачей.

Фото: ОДКБ им. Н.В Дмитриевой
Предыдущая статья
Павел Малков: в Рязанской области в рамках акции «Вода России» очищено 9 км береговой линии
Следующая статья
В Рязани ремонтируют лестницы на улице Маяковского и Театральной площади

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.

Темы

Общество

В июне россиян ждут длинные праздничные выходные

В июне жителей России ожидает приятный бонус в виде длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России.
Общество

В России зафиксирован резкий рост кибербуллинга среди подростков из-за ИИ

В России наблюдается тревожная тенденция: количество случаев онлайн-травли среди подростков выросло более чем на 20%.
Экология, природа, животные

В Окском заповеднике у зубров начался бэби-бум

В питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского биосферного заповедника настоящий праздник — майское пополнение. С начала месяца здесь родилось уже четверо зубрят, и что примечательно — все они бычки.
Новости Касимова

В Касимовском округе официально откроют два пляжа

В преддверии старта купального сезона глава Касимовского округа Иван Бахилов провёл инспекцию готовности пляжной зоны в посёлке Гусь-Железный.
Новости России

Эксперт заявил, что Усольцовых могли убить ради денег, а тела спрятать

В деле о загадочном исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае, которое произошло 28 сентября 2025 года, появилась новая, интригующая деталь. Исследователь Валентин Дегтерёв предположил, что зафиксированный сигнал мобильного телефона мог быть намеренно оставленным ложным следом.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 июня

2 июня — день, когда энергия и интуиция становятся главными проводниками к успеху. Планетарные аспекты побуждают действовать смело, но осознанно, прислушиваться к внутреннему голосу и не бояться новых начинаний.
Новости России

Криминалист назвал вероятные причины гибели сапбордистов в Омске

В понедельник, 1 июня, в реке Иртыш было обнаружено тело Анатолия Бойко, который пропал вместе со своей спутницей во время прогулки на сапбордах.
Погода

Магнитные бури в июне 2026: календарь опасных дат и советы для метеозависимых

Июнь 2026 года, по прогнозам специалистов Института космических исследований РАН, обещает быть относительно спокойным в геомагнитном плане. Однако середина месяца станет настоящим испытанием для людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечной активности.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье