В Рязани спасли 14-летнего пианиста, который 3 недели балансировал на грани жизни и смерти из-за ДТП

Мультидисциплинарная команда специалистов Рязанской областной детской клинической больницы спасла жизнь юного музыканта. История 14-летнего подростка, чье увлечение музыкой едва не оборвалось в результате аварии, стала примером невероятной силы духа и высочайшего профессионализма врачей.
Ребенок поступил в реанимацию в критическом состоянии после ДТП. У него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение затылочной области, обширная гематома и кровоизлияние в мозг. Мальчик находился без сознания, и его жизнь висела на волоске почти три недели.
За его спасение боролась целая команда: реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги и неврологи. Для стабилизации состояния потребовались сложнейшие манипуляции: подключение к аппарату ИВЛ, экстренная операция и установка шунт-системы для контроля внутричерепного давления.
Как только состояние мальчика стабилизировалось, к работе подключились врачи ЛФК и реабилитологи. Восстановление началось, когда пациент еще находился в медикаментозной коме.
Первый этап реабилитации был направлен на то, чтобы организм не «забыл» свои функции. С помощью специальной кровати врачи начали вертикализацию — постепенное приподнимание головы. Для профилактики контрактур суставов вводились элементы лечебной физкультуры, а для улучшения вентиляции легких — контактное дыхание.
Следующим шагом стала работа над глотательной функцией, которая была утрачена. С мальчиком занимался логопед, проводя артикуляционную гимнастику. Питание вводилось постепенно: сначала через трубочку, затем с ложки. Параллельно с пациентом работал психолог, а на тренажерах восстанавливали физическую форму.
Поворотным моментом в реабилитации стало возвращение к музыке. На второй неделе нахождения в стационаре мама принесла в палату синтезатор. Желание играть стало для юного пианиста мощнейшим стимулом.
Несмотря на тяжелейшую травму, ДТП не сломило характер подростка.
В результате титанических усилий врачей и несгибаемой воли самого пациента мечта сбылась. Мальчик ушел из больницы практически здоровым: он самостоятельно ел, пил, ходил и, конечно же, играл на пианино. Его возвращение к полноценной жизни — это настоящая победа и лучший подарок для всей команды врачей.