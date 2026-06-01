В Рязани спасли 14-летнего пианиста, который 3 недели балансировал на грани жизни и смерти из-за ДТП

Мультидисциплинарная команда специалистов Рязанской областной детской клинической больницы спасла жизнь юного музыканта. История 14-летнего подростка, чье увлечение музыкой едва не оборвалось в результате аварии, стала примером невероятной силы духа и высочайшего профессионализма врачей.

Ребенок поступил в реанимацию в критическом состоянии после ДТП. У него была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение затылочной области, обширная гематома и кровоизлияние в мозг. Мальчик находился без сознания, и его жизнь висела на волоске почти три недели.

За его спасение боролась целая команда: реаниматологи, анестезиологи, нейрохирурги и неврологи. Для стабилизации состояния потребовались сложнейшие манипуляции: подключение к аппарату ИВЛ, экстренная операция и установка шунт-системы для контроля внутричерепного давления.

Как только состояние мальчика стабилизировалось, к работе подключились врачи ЛФК и реабилитологи. Восстановление началось, когда пациент еще находился в медикаментозной коме.

«Мы верили в успех. Мальчик еще находился в медикаментозном сне, а мы уже начали восстановление», — вспоминает заведующая отделением восстановительной терапии Дарья Шишкина.

Первый этап реабилитации был направлен на то, чтобы организм не «забыл» свои функции. С помощью специальной кровати врачи начали вертикализацию — постепенное приподнимание головы. Для профилактики контрактур суставов вводились элементы лечебной физкультуры, а для улучшения вентиляции легких — контактное дыхание.

Следующим шагом стала работа над глотательной функцией, которая была утрачена. С мальчиком занимался логопед, проводя артикуляционную гимнастику. Питание вводилось постепенно: сначала через трубочку, затем с ложки. Параллельно с пациентом работал психолог, а на тренажерах восстанавливали физическую форму.

Поворотным моментом в реабилитации стало возвращение к музыке. На второй неделе нахождения в стационаре мама принесла в палату синтезатор. Желание играть стало для юного пианиста мощнейшим стимулом.

Несмотря на тяжелейшую травму, ДТП не сломило характер подростка.

«Веселый, позитивный ребенок, никогда не сдавался, всегда только вперед. Он очень хотел побыстрее встать — и это получилось», — делится Дарья Шишкина.

В результате титанических усилий врачей и несгибаемой воли самого пациента мечта сбылась. Мальчик ушел из больницы практически здоровым: он самостоятельно ел, пил, ходил и, конечно же, играл на пианино. Его возвращение к полноценной жизни — это настоящая победа и лучший подарок для всей команды врачей.