Грузовик оборвал провода и парализовал движение троллейбусов в Рязани

В Рязани на пересечении улиц Октябрьской и Шабулина произошло дорожно-транспортное происшествие, нарушившее работу городского электротранспорта. Грузовой автомобиль задел и оборвал контактные провода.

В результате инцидента временно остановлено движение троллейбусов сразу по нескольким маршрутам: № 4, № 9 (частично), № 16.

Стоит отметить, что на маршруте № 9 продолжают работать три единицы техники. Эти троллейбусы оснащены системой автономного хода, что позволяет им двигаться без контакта с электросетью, объезжая место обрыва проводов.

По информации администрации Рязани, ремонтные бригады уже работают на месте происшествия. Ожидается, что устранение последствий аварии займёт около двух часов, после чего движение будет полностью восстановлено.