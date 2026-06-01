В Рязанской области стартовал основной этап ЕГЭ для 4,4 тысяч школьников

В понедельник, 1 июня, в Рязанской области одиннадцатиклассники приступили к сдаче единого государственного экзамена. В этом году процедуру проходят более 4,4 тысяч школьников.

Первый день был посвящён предметам по выбору. Выпускникам предстояло за 3 часа 55 минут справиться с заданиями по литературе (свыше 270 участников), а также решить задачи по химии (более 600 человек) и истории (порядка 690 участников) за 3 часа 30 минут.

Свои результаты школьники узнают не позднее 16 июня. Следующий экзамен, который является обязательным для получения аттестата, состоится 4 июня. В этот день выпускники будут сдавать русский язык.

Для проведения этих трёх экзаменов в регионе было организовано 20 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Чтобы обеспечить максимальную объективность и прозрачность процесса, все аудитории были оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами на входе и средствами подавления сотовой связи. Помимо этого, за ходом испытаний следили общественные наблюдатели.

Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 9 июля, включая резервные дни и даты пересдачи предметов по выбору.