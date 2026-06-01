Рязанец получил 3 года колонии за попытку дать взятку, чтобы скрыть кражу

Сасовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ермишинского района, который пытался подкупить должностное лицо. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года фигурант, находившийся под следствием по делу о краже, решил избежать уголовной ответственности незаконным путём. Находясь в служебном кабинете следователя, он передал ему денежные средства с целью сокрытия факта совершённого преступления.

Однако преступный умысел не был доведён до конца: следователь отказался принять взятку и незамедлительно сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.

Суд, рассмотрев материалы дела и учтя позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима.