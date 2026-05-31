В Рязани неизвестный облил автомобиль кислотой и разбил стекло

В Рязани на Михайловском шоссе, возле дома 89к2, ночью неизвестный злоумышленник целенаправленно повредил припаркованный автомобиль. Об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в Максе.

По словам владельца автомобиля, преступник не просто проходил мимо, а целенаправленно искал именно его машину, обходя дворы соседних домов.

«Точно проходил мимо домов 89, 89к1 и 89к2, выискивая мою машину», — рассказал пострадавший.

Найдя нужный автомобиль, по словам владельца, вандал сначала разбил стекло, а затем облил кузов неизвестным химическим веществом, предположительно кислотой. По предварительным данным, злоумышленник имеет худощавое телосложение, и хозяин машины не исключает, что это могла быть девушка.

Владелец сейчас ищет свидетелей и записи с видеорегистраторов за промежуток времени с 01:55 до 02:50 ночи. Эти материалы могут помочь в установлении личности злоумышленника.

Официальных данных о произошедшем не поступало.