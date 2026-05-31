Экстрасенс-шпион ЦРУ предрёк гибель цивилизации

Бывший офицер ЦРУ Эд Деймс, получивший известность как «психический шпион», незадолго до своей смерти сделал мрачное предсказание, которое вновь всколыхнуло интернет. По его словам, человечество входит в начальную фазу глобальной катастрофы, мощного солнечного удара, способного уничтожить современную цивилизацию. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на издание Daily Express.

Согласно последнему интервью Деймса, опубликованному уже после его кончины, катастрофа связана с пиком солнечной активности. Он утверждал, что после максимума, который продлится до конца 2026 года, Солнце выбросит корональные массы такой силы, что это приведёт к мгновенному выходу из строя энергосистем, нарушению всех видов связи и глобальному хаосу.

Стоит отметить, что научное сообщество относится к подобным заявлениям крайне скептически. Хотя сильные геомагнитные бури действительно могут влиять на работу спутников и энергосетей, сценарии полного уничтожения цивилизации учёными не рассматриваются.

Кроме того, критики указывают, что ранние прогнозы Деймса о «конце света» неоднократно не сбывались.