В Рязани днем 31 мая отключили электроэнергию на 4 улицах

В Рязани сегодня, 31 мая, в 15:50 из-за технологического нарушения на сетях без света остались жители четырех улиц. Об этом сообщает пресс-служба РГРЭС.

Электричество отключили на улицах Интернациональная, Бирюзова, Княжье Поле и Семчинская. На место происшествия незамедлительно выехали аварийные бригады.

В настоящее время специалисты проводят работы по локализации повреждённого участка для скорейшего восстановления электроснабжения.

По всем вопросам, связанным с отсутствием электричества, можно обращаться в единую дежурную службу по телефону: 55-01-12.