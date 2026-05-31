Мясников предупредил о смертельно опасной вечерней привычке

Склонность к тому, чтобы выяснять отношения по вечерам, может привести к опасным последствиям для здоровья, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

По его словам, особенно вечерние конфликты нежелательны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка — Прим. ред.) выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо», — пояснил Мясников.

Доктор также отметил, что нервное состояние в этом время суток опасно для людей, страдающих от высокого давления, повышенного холестерина и лишнего веса. Любой стрессовый фактор «может поставить точку».

При этом здорового человека вечерние ссоры скорее не представляют угрозы, добавил врач.