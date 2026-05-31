В Красном Кресте объяснили, зачем на поиски Усольцевых отправят психологов

Психологов задействуют в возобновленных поисках семьи Усольцевых, чтобы они помогли другим участникам операции, сообщили ТАСС в пресс-службе красноярского отделения Красного Креста.

Представители этой гуманитарной организации будет выполнять разные задачи, в том числе обеспечивать комфорт и логистику в Кутурчинском Белогорье.

«Также туда отправятся наши психологи. В прошлый раз работало два психолога, сейчас они тоже поедут, и с ними будут ребята команды реагирования», — пояснили в пресс-службе.

В Красном Кресте добавили, что в команду реагирования входят спасатели.

Поиски Усольцевых возобновились в конце мая в связи с улучшением погоды. Пока в них приняли участие представители Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов. Они работали по заявке сотрудников полиции и обследовали на квадроциклах и пешком 28 квадратных километров. Следов пропавших обнаружить не удалось.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пропали в сентябре 2025 года в горно-таежной местности Партизанского района. К поискам Усольцевых подключились более 1 400 человек: добровольцы, полицейские и неравнодушные жители со всей страны. Спасательные службы прочесали обширную территорию.

Следственный комитет пока придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.