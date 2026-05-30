Соседка рассказала о мужчине, напавшем на пятилетнюю девочку в Тюмени

Тюменец, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки, проживает с ней по соседству, сообщила РИА Новости местная жительница.

Резонансный инцидент произошел на днях в доме № 36 на улице Судостроителей, но известно о нем стало в субботу. Он попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. На них видно, как мужчина с приспущенными штанами занес ребенка на руках в здание. На это обратили внимание другие дети, забившие тревогу. Вскоре на помощь девочке пришла проезжавшая мимо женщина. Она вышла из машины и отбила малышку у злоумышленника.

В итоге подозреваемого задержали и доставили в следственные органы.

«Сосед, я давно его знаю, но то, что с ним случилось, я ничего не могу сказать», — рассказала собеседница агентства.

Другая соседка уточнила, что мужчина живет в доме напротив.

Пока известно, что задержанному 44 года. Ранее он был женат, от этого брака у него есть маленькая дочь, однако видится он с ней нечасто. Бывшая супруга уточнила, что не замечала психических отклонений или странностей в его поведении.