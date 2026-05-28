Пара влюблённых пропала во время прогулки на сапах

В Омске продолжаются поиски пары, которая исчезла во время катания на сапбордах по Иртышу. О пропаже 40-летнего Анатолия и 43-летней Ольги сообщил SHOT.

Известно, что в понедельник возлюбленные ушли из дома и отправились на реку. Они планировали покататься на сапах, однако обратно так и не вернулись. В тот день в городе стояла сильная жара — температура воздуха поднималась примерно до 30 градусов. При этом вода в Иртыше оставалась холодной.

По данным SHOT, Анатолий и Ольга давно увлекались активным отдыхом. Они регулярно путешествовали, катались на велосипедах и лыжах, организовывали походы и сплавлялись по рекам на байдарках.

Сапбордингом пара тоже занималась не первый год. В прошлом году они прошли по Иртышу около 30 километров на сапах.

Мужчина работает обшивщиком на мебельной фабрике. Ольга официально не трудоустроена. Детей у пары нет. Вместе они прожили более 20 лет.