Студент раскрыл деталь, позволившую ему спасти детей из горящего дома в Канске

Спасти двух мальчиков из горящего дома в красноярском Канске удалось благодаря громкому голосу 16-летнего студента Кирилла, пришедшего им на помощь, следует из его интервью RT.

Пожар произошел 14 мая. Подросток вместе с мамой заметили дым в соседнем доме. Пока женщина вызывала экстренные службы, парень попытался попасть внутрь. В доме кричала мать мальчиков, но она не могла выйти, так как двери оказались закрыты изнутри.

«Я открыл окно и подозвал как раз таки детей к окну. Я их вытаскивал оттуда. Дети маленькие, они не понимали, что делать. У меня, слава богу, голос звонкий. Они на шум шли, я их доставал», — пояснил студент.

Доставать мальчиков из приоткрытого окна Кириллу помогал пожилой человек.

Телеканал уточнил, что мать детей, вероятно, была пьяна. Она стояла у другого окна и не могла подойти к приоткрытому окну на кухне, потому что дверь была закрыта.

Подросток же добавил, что пытался ломом, пластиковой клюшкой и метлой через окно убрать тлеющие вещи, но у него не вышло. Он хотел освободить путь, чтобы попробовать войти в дом, но уже прибыли пожарные. Вскоре они спасли женщину.