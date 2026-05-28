Мать бойца СВО через суд добилась признания сына умершим

В Пошехонском районе Ярославской области суд признал умершим местного жителя, пропавшего в зоне проведения специальной военной операции. Иск подала мать военнослужащего, заявление поддержала районная прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчина заключил контракт на военную службу в сентябре 2024 года. Он проходил службу в зоне СВО. По данным войсковой части, после боевого столкновения в Сватовском районе Луганской области военнослужащий не вернулся в пункт сбора личного состава. Найти его тело не удалось.

Из-за отсутствия официальных документов о смерти 68-летняя мать бойца не могла оформить предусмотренные законом меры социальной поддержки.

Представитель прокуратуры участвовал в рассмотрении дела и указал, что мужчина пропал при обстоятельствах, угрожавших жизни и здоровью. Суд согласился с этой позицией и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение Пошехонского районного суда пока не вступило в законную силу.