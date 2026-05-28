Изображение от serhii_bobyk на Magnific
Новости России

В Подмосковье девушка хочет засудить тренера за вернувшийся вес

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Орехово-Зуеве обсуждают конфликт между фитнес-тренером и его бывшей клиенткой. Девушка, завершившая курс занятий около полугода назад, потребовала полностью вернуть деньги за тренировки. Причину она объяснила просто — лишний вес вернулся.

Переписка с претензиями быстро разошлась по местным Telegram-каналам. Клиентка заявила, что тренер якобы не предупредил ее о том, что результат похудения необходимо постоянно поддерживать. Ситуацию прокомментировала юрист Гульназ Измаилова. По ее словам, законных оснований для возврата денег в таком случае нет. Эксперт пояснила: если услуги оказаны полностью, а клиент посещал тренировки и получил результат, договор считается исполненным.

Как отметила Измаилова, вернуть средства можно только за неиспользованные занятия. Если курс завершен, а срок действия абонемента истек, требовать компенсацию спустя полгода нельзя. Юрист напомнила, что Закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от услуг в любой момент. Однако исполнитель вправе удержать стоимость уже проведенных тренировок и фактически понесенные расходы.

Эксперты отдельно обратили внимание на физиологию процесса. Возврат веса после прекращения нагрузок и изменения режима питания специалисты называют естественной реакцией организма.

Фитнес-тренер и нутрициолог Анна Попова сравнила ситуацию с генеральной уборкой квартиры. По ее словам, даже идеально чистый дом не останется таким надолго без регулярного поддержания порядка. Специалист пояснила, что набор мышечной массы, снижение веса и поддержание формы требуют постоянных тренировок и контроля калорийности питания. Если человек возвращается к прежнему образу жизни, организм постепенно приходит к исходному состоянию.

Юристы посоветовали тренерам и специалистам индустрии красоты внимательнее оформлять отношения с клиентами. Речь идет о подробных договорах, фиксации проведенных занятий и сохранении переписок.

По мнению экспертов, в этой истории фитнес-тренер выполнил свои обязательства полностью, а претензии спустя шесть месяцев не имеют ни юридических, ни физиологических оснований.

Предыдущая статья
Жителей Рязанской области предупредили об опасности обломков БПЛА
Следующая статья
Мать бойца СВО через суд добилась признания сына умершим

Популярные материалы

Политика

Исполнители теракта в Старобельске казнены, координаторов атаки ищут

Исполнители атаки на колледж в Старобельске, унёсшей жизни 21 человека, уничтожены. Координатор николаевского подполья рассказал, кто мог отдать приказ и почему удар носил не военный, а ритуальный характер.
Акценты

Школьница из Рязани перед смертью оставила пугающий статус

В Рязани нашли убитой 15-летнюю школьницу, её брат пропал
Погода

Ливни с градом и сильным ветром ожидаются в Рязанской области

Метеопредупреждение опубликовано пресс-службой ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Новости России

ВСУ атаковали гимназию №7 в Сватове ЛНР

В городе Сватово, расположенном на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные нанесли удар по зданию гимназии №7.
Новости России

Артем Крапивин рассказал, почему вместе с другом жестоко убил отца под Липецком

Вероятной причиной убийства Алексея Крапивина, в котором подозревают его...

Темы

Новости России

ВКонтакте изменила алгоритмы рекомендаций для авторов

Соцсеть ВКонтакте обновила систему рекомендаций для авторов контента. Новые алгоритмы теперь помогают продвигать публикации широкой аудитории вне зависимости от числа подписчиков.
Новости России

Мать бойца СВО через суд добилась признания сына умершим

В Пошехонском районе Ярославской области суд признал умершим местного жителя, пропавшего в зоне проведения специальной военной операции. Иск подала мать военнослужащего, заявление поддержала районная прокуратура.
Общество

Жителей Рязанской области предупредили об опасности обломков БПЛА

Жителей Рязанской области предупредили об опасности, которую могут представлять обломки сбитых беспилотников. Оперативная группа региона напомнила: с началом летних каникул дети чаще проводят время на улице, выезжают на дачи и гуляют за городом.
Новости кино и ТВ

«После Фишера. Инквизитор» с Александром Петровым вышел на Wink

На платформе Wink 28 мая состоялась премьера нового сезона детективного триллера «Фишер». Продолжение получило название «После Фишера. Инквизитор» и расскажет о серии загадочных убийств в алтайском городке.
Новости России

Пара влюблённых пропала во время прогулки на сапах

В Омске третий день ищут 40-летнего Анатолия и 43-летнюю Ольгу, пропавших во время прогулки на сапбордах по Иртышу. Пара много лет занималась активным отдыхом и считалась опытной в водных походах.
Происшествия

Рязанец подбросил гранату себе в машину, чтобы оговорить знакомого

В отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани обратился 30-летний житель областного центра и сообщил, что обнаружил в своем автомобиле, припаркованном на улице Большой предмет, похожий на гранату.
Культура и события

В Рязанской области открылся обновленный музей Петра Семенова-Тян-Шанского

Отреставрированы фасад, крыша, заменены инженерные сети. Музей оснащен современным выставочным и архивным оборудованием. Обновлено художественное оформление экспозиций.
Погода

В Рязанской области ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о ночных заморозках. По данным Гидрометцентра России, температура местами может опуститься до минус 2 градусов уже ближайшей ночью.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье