В Подмосковье девушка хочет засудить тренера за вернувшийся вес

В Орехово-Зуеве обсуждают конфликт между фитнес-тренером и его бывшей клиенткой. Девушка, завершившая курс занятий около полугода назад, потребовала полностью вернуть деньги за тренировки. Причину она объяснила просто — лишний вес вернулся.

Переписка с претензиями быстро разошлась по местным Telegram-каналам. Клиентка заявила, что тренер якобы не предупредил ее о том, что результат похудения необходимо постоянно поддерживать. Ситуацию прокомментировала юрист Гульназ Измаилова. По ее словам, законных оснований для возврата денег в таком случае нет. Эксперт пояснила: если услуги оказаны полностью, а клиент посещал тренировки и получил результат, договор считается исполненным.

Как отметила Измаилова, вернуть средства можно только за неиспользованные занятия. Если курс завершен, а срок действия абонемента истек, требовать компенсацию спустя полгода нельзя. Юрист напомнила, что Закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от услуг в любой момент. Однако исполнитель вправе удержать стоимость уже проведенных тренировок и фактически понесенные расходы.

Эксперты отдельно обратили внимание на физиологию процесса. Возврат веса после прекращения нагрузок и изменения режима питания специалисты называют естественной реакцией организма.

Фитнес-тренер и нутрициолог Анна Попова сравнила ситуацию с генеральной уборкой квартиры. По ее словам, даже идеально чистый дом не останется таким надолго без регулярного поддержания порядка. Специалист пояснила, что набор мышечной массы, снижение веса и поддержание формы требуют постоянных тренировок и контроля калорийности питания. Если человек возвращается к прежнему образу жизни, организм постепенно приходит к исходному состоянию.

Юристы посоветовали тренерам и специалистам индустрии красоты внимательнее оформлять отношения с клиентами. Речь идет о подробных договорах, фиксации проведенных занятий и сохранении переписок.

По мнению экспертов, в этой истории фитнес-тренер выполнил свои обязательства полностью, а претензии спустя шесть месяцев не имеют ни юридических, ни физиологических оснований.