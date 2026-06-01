Прокуратура Путятинского района добилась в суде компенсации морального вреда для местной школьницы. Иск был подан после того, как несовершеннолетняя пострадала от нападения бродячего животного.

Проверка началась по обращению матери девочки. Установлено, что во время нахождения на территории образовательного учреждения 13-летнюю ученицу за ногу укусила собака. В результате ребёнку была нанесена укушенная рана правой голени. Помимо физической боли, девочка испытала сильный испуг и нравственные страдания.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору школы с требованием устранить нарушения и обеспечить безопасность учащихся.

В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с администрации муниципального района как ответственного лица. Суд полностью удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу девочки 50 тысяч рублей.