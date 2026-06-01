Администрация Путятинского района выплатит 50 тысяч рублей ребёнку, укушенному собакой в школе

Анастасия Мериакри
Прокуратура Путятинского района добилась в суде компенсации морального вреда для местной школьницы. Иск был подан после того, как несовершеннолетняя пострадала от нападения бродячего животного.

Проверка началась по обращению матери девочки. Установлено, что во время нахождения на территории образовательного учреждения 13-летнюю ученицу за ногу укусила собака. В результате ребёнку была нанесена укушенная рана правой голени. Помимо физической боли, девочка испытала сильный испуг и нравственные страдания.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору школы с требованием устранить нарушения и обеспечить безопасность учащихся.

В интересах несовершеннолетней прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с администрации муниципального района как ответственного лица. Суд полностью удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу девочки 50 тысяч рублей.

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Общество

В Солотче поженили две пары накануне дня рождения Паустовского

Накануне дня рождения великого писателя Константина Паустовского в живописной Солотче, неразрывно связанной с его именем, Сервис-ЗАГС зарегистрировал сразу два брака. Церемонии прошли в знаковых местах, посвящённых творчеству писателя.
Общество

В Рязанской области стартовал основной этап ЕГЭ для 4,4 тысяч школьников

В понедельник, 1 июня, в Рязанской области одиннадцатиклассники приступили к сдаче единого государственного экзамена. В этом году процедуру проходят более 4,4 тысяч школьников.
Спорт

На «Окской стрелке» прошли самые массовый соревнования по рыбатлону

30 мая на Борковском затоне состоялись соревнования по рыбатлону – уникальному виду спорта, который совмещает классическую рыбалку и бег по правилу «поймал – беги».
Происшествия

Рязанец получил 3 года колонии за попытку дать взятку, чтобы скрыть кражу

Сасовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ермишинского района, который пытался подкупить должностное лицо. Мужчину признали виновным.
Общество

Единый день профилактики детского травматизма на железной дороге прошел в Рязанской области

Сегодня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на станциях Московской железной дороги прошла акция по безопасности «Единый день профилактики детского травматизма».
Общество

В Рязани днем 31 мая отключили электроэнергию на 4 улицах

В Рязани сегодня, 31 мая, в 15:50 из-за технологического нарушения на сетях без света остались жители четырех улиц.
Погода

В Рязанской области 1 июня температура поднимется до +21°С

В первый день лета погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

