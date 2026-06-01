Фото: РГУ имени С.А. Есенина
Общество

Фестиваль «Есенинская весна» впервые прошёл на новой площадке

Олеся Чугунова
В последний день весны на Рязанской ВДНХ в 22-й раз прошёл фестиваль «Есенинская весна». Организаторы впервые сменили традиционную локацию в РГУ имени С.А. Есенина на открытую городскую площадку.

Для гостей работали интерактивные мастер-классы, ярмарка локальных брендов, выставка и открытый микрофон. Музей-заповедник Сергея Есенина также подготовил свои подарки для посетителей. Кульминацией концерта стало выступление кавер-группы «ЕсенинСтрит», а особый интерес публики вызвало чтение есенинских стихов на китайском языке.

Гран-при фестиваля удостоен театр колледжа имени Вишневской из Москвы. Также на сцене выступили хор «Славия», дуэт Екатерины Сулицы и Андрея Синецкого, прошёл квартирник Саши Котова.

