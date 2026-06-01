Кадры видео из канала Александры Трусовой
Спорт

Фигуристка Трусова поплавала с акулами на Мальдивах

Валерия Мединская
Поклонники фигурного катания привыкли к смелым решениям Александры Трусовой на льду, но на этот раз спортсменка продемонстрировала отвагу в совершенно иной стихии. Вице-чемпионка Пекина, недавно взявшая фамилию Игнатова, поделилась со своими подписчиками впечатлениями от рискованного погружения — она решилась поплавать в непосредственной близости от акул.

В своём блоге фигуристка выложила несколько роликов. На кадрах, снятых как над водой, так и в океанических водах, видно, как Александра с явным волнением, но неподдельным интересом наблюдает за морскими обитателями. Отдельное видео запечатлело трогательный момент: на борту судна вместе с мамой находится её маленький сын Миша.

Игнатова наслаждается теплом и бирюзовыми водами Индийского океана. Девушка находится в отпуске на Мальдивах и с удовольствием рассказывает подписчикам обо всех деталях семейного отдыха. Такие поездки стали для них с мужем Макаром Игнатовым и сыном доброй традицией. Буквально с первых месяцев звёздная пара берёт малыша с собой в поездки — и рабочие, и отпускные. Для молодой мамы Александры поездки к морю дают возможность восстановить силы после изнурительных тренировок и получить возможность побыть просто мамой и женой в райской обстановке.

И всё же главным приключением этого отпуска на Мальдивах стал экстремальный заплыв.

«После долгих размышлений я всё-таки решилась поплавать с акулами! — с юмором прокомментировала свой поступок Трусова. — Тот факт, что в прошлый раз они никого не съели, немного обнадежил, но далеко от лестницы я на всякий случай не отплывала».

Подписчики уже восхитились смелостью фигуристки и пожелали ей таких же ярких путешествий в кругу семьи в дальнейшем.

