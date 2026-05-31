Мать обвиняемой в избиении школьницы самокатом озвучила свою версию

Никита Рязанцев
Школьница, на которую напали в одном из ЖК в Новой Москве, стала агрессивно себя вести первой, утверждает в беседе с РЕН ТВ мать одной из обвиняемых.

Ранее сообщалось, что две женщины избили 14-летнюю девочку из Бурятии, которая пришла в гости к подруге, но не могла открыть дверь в дом. При этом удары ей наносили в том числе самокатом.

«Все было с ее (школьницы. — Прим. Ред.) стороны, с ее стороны нападки», — рассказала собеседница телеканала.

По ее версии, ее дочь стала снимать на видео девочку, которая пыталась вырвать дверь. Затем подросток пыталась отобрать чужой телефон, который отлетел ей в лицо. При этом она якобы взяла пластиковую лопатку и стала бить ей женщину.

Также собеседница РЕН ТВ отметила, что дочь и ее подруга хотели помочь девочке с рассеченной бровью, но она их «послала».

