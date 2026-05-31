Изображение от Freepik
Новости России

Baza: причиной отравления детей в Пятигорске стали булочки бао

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Семья отравилась в одном из кафе в Пятигорске из-за булочек бао, пишет Baza со ссылкой на местную жительницу.

Женщина накануне посетила заведение вместе с мужем, 12-летним сыном и 5-летней дочерью. После приема пищи у мальчика поднялась температура и заболел живот. Вскоре похожие симптомы возникли и у других членов семьи.

«Как рассказала женщина, они съели совсем немного — одну булочку бао с креветкой и одну с лососем», — говорится в публикации.

Сейчас двое взрослых и их дети находятся в больнице. По последним данным, всего острой кишечной инфекцией заразился 33 посетителя кафе, 28 из них потребовалась госпитализация. 

Следователи возбудили дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предыдущая статья
В Рязани днем 31 мая отключили электроэнергию на 4 улицах
Следующая статья
Мать обвиняемой в избиении школьницы самокатом озвучила свою версию

Популярные материалы

Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...
Новости России

Пропавшая в Омске сапбордистка оставила пророческий статус

Сапбордистка Ольга Симочкина, чье тело нашли на берегу Иртыша...

Темы

Новости России

Мать обвиняемой в избиении школьницы самокатом озвучила свою версию

Школьница, на которую напали в одном из ЖК в...
Новости России

Мясников предупредил о смертельно опасной вечерней привычке

Склонность к тому, чтобы выяснять отношения по вечерам, может...
Новости России

Baza: москвички самокатом избили девочку из Бурятии и унижали ее за внешность

Две жительницы Новой Москвы избили 14-летнюю девочку из Бурятии,...
Новости России

В Красном Кресте объяснили, зачем на поиски Усольцевых отправят психологов

Психологов задействуют в возобновленных поисках семьи Усольцевых, чтобы они...
Новости России

Друзья рассказали об омиче, пропавшем во время свидания на сапах

Пропавший в Омске Анатолий Бойко более десяти лет увлекался...
Новости России

В Пермском крае школьница погибла во время отдыха на пляже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 17-летней...
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Доктор Мясников объяснил синяки на руках Трампа

Синяки на руках президента США Дональда Трампа появляются из-за...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье