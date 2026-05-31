Baza: причиной отравления детей в Пятигорске стали булочки бао

Семья отравилась в одном из кафе в Пятигорске из-за булочек бао, пишет Baza со ссылкой на местную жительницу.

Женщина накануне посетила заведение вместе с мужем, 12-летним сыном и 5-летней дочерью. После приема пищи у мальчика поднялась температура и заболел живот. Вскоре похожие симптомы возникли и у других членов семьи.

«Как рассказала женщина, они съели совсем немного — одну булочку бао с креветкой и одну с лососем», — говорится в публикации.

Сейчас двое взрослых и их дети находятся в больнице. По последним данным, всего острой кишечной инфекцией заразился 33 посетителя кафе, 28 из них потребовалась госпитализация.

Следователи возбудили дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.