Криминалист назвал вероятные причины гибели сапбордистов в Омске

В понедельник, 1 июня, в реке Иртыш было обнаружено тело Анатолия Бойко, который пропал вместе со своей спутницей во время прогулки на сапбордах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.
Пара — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — отправилась на прогулку по реке 25 мая. Они не вернулись домой, и только через два дня родственники забили тревогу и начали поиски.
30 мая волонтеры обнаружили тело Ольги и два сапа недалеко от поселка Николаевка. Поиски Анатолия продолжались до 1 июня, когда его тело было найдено около 13:00 по местному времени.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, однако предварительная причина смерти обоих сапбордистов — утопление. На данный момент тела находятся на судмедэкспертизе для установления точных обстоятельств произошедшего.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде.
Игнатов утверждает, что в соответствии с другой версией событий, один из участников инцидента оказался в воде, а его спутник попытался оказать помощь, но не справился с ситуацией.