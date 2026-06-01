Криминалист назвал вероятные причины гибели сапбордистов в Омске

В понедельник, 1 июня, в реке Иртыш было обнаружено тело Анатолия Бойко, который пропал вместе со своей спутницей во время прогулки на сапбордах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Омской области.

Пара — 43-летняя Ольга Симочкина и 41-летний Анатолий Бойко — отправилась на прогулку по реке 25 мая. Они не вернулись домой, и только через два дня родственники забили тревогу и начали поиски.

30 мая волонтеры обнаружили тело Ольги и два сапа недалеко от поселка Николаевка. Поиски Анатолия продолжались до 1 июня, когда его тело было найдено около 13:00 по местному времени.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, однако предварительная причина смерти обоих сапбордистов — утопление. На данный момент тела находятся на судмедэкспертизе для установления точных обстоятельств произошедшего.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru отметил, что следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде.

«Учитывая то, что ребята были подготовленными и опытными, вероятнее всего, произошел несчастный случай. Они могли попасть в водоворот. Их не видно сверху. Они могли попасть в водоворот, перевернуться, их закрутило и затащило вниз. И даже опытный человек против стихии бессилен. Причем никогда не узнаешь заранее, где эти водовороты находятся. Их можно ощутить только тогда, когда уже подплывешь близко», — пояснил эксперт.

Игнатов утверждает, что в соответствии с другой версией событий, один из участников инцидента оказался в воде, а его спутник попытался оказать помощь, но не справился с ситуацией.