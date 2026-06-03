День рождения музея-заповедника Есенина отметят в Спас-Клепиках, а в Константинове запустят аудиопроменад

В среду, 3 июня, в гастробаре «Поэт» прошёл пресс-завтрак, посвящённый перспективам развития Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове на ближайшие полгода. Директор музея Вячеслав Журавлёв рассказал журналистам о ключевых проектах, предстоящих событиях и изменениях, которые планируется реализовать на территории музея.

Фестиваль «Есенин Яр» в новом формате

Фестиваль «Есенин Яр» (6+) пройдёт в этом году уже во второй раз. Старт запланирован на 6 июня, а сам фестиваль продлится до конца лета. Каждую субботу на территории музея-заповедника будут проходить спектакли различных театров: Рязанский театр драмы покажет спектакль «Все мы немножко Сергей Есенин», а Рязанский театр юного зрителя оживит героев «Анны Снегиной» прямо в пространстве усадьбы – в тени яблоневого сада и на веранде усадебного дома. Гости увидят также концерты как приезжих, так и местных музыкальных коллективов.

Если раньше музей-заповедник делал акцент преимущественно на выступлениях этнографических коллективов, то в этом сезоне концепцию заметно обновили, сделав её более современной и ориентированной на молодёжную аудиторию. Откроет фестиваль концерт группы «Рубеж веков», чьё творчество отражает связь с произведениями Сергея Есенина.

Вход на мероприятия фестиваля включён в стоимость билета на территорию музея.

Возрастное ограничение 6+

Новый аудиопроменад по историческим местам

Руководство музея планирует расширять интерактивные форматы. В разработке идеи также принимает участие Рязанский театр драмы. Стартом в этом направлении станет новый иммерсивный проект. Уже в июле заповедник представит аудиопроменад, позволяющий самостоятельно познакомиться с экспозицией музея.

На входе посетителям будут выдавать наушники, через которые во время прогулки будет звучать аудиосопровождение. Это история формирования и развития музейных объектов, а также материалы, связанные с людьми и образами есенинского окружения. При этом основной акцент сделан не на биографии поэта, а на атмосфере села и той среде, которая его окружала.

День рождения заповедника отметят в Спас-Клепиках, где учился Есенин

В этом году заповеднику исполняется 61 год. Привычное торжественное мероприятие на этот раз проведут не в Константинове, а в Спас-Клепиковсках, где расположена школа, в которой учился сам поэт. Местная экспозиция находилась на ремонте и сейчас практически готова снова принимать гостей. Гостям представят личные вещи учеников клепиковской школы, которые позволяют подробнее рассказать о системе обучения того времени. Добавятся два мультимедийных комплекса.

Первый комплекс представляет собой интерактивную карту путешествий поэта по городу, которая позволяет проследить его маршруты и значимые места. Второй посвящён созданию одного из первых рукописных сборников Есенина. Оба пространства рассчитаны на активное взаимодействие посетителей с контентом и самостоятельное получение дополнительной информации.

В рамках большого фестиваля запланированы праздничный концерт и экскурсии по обновлённым экспозициям. Всё это, по задумке организаторов, должно показать, что в жизни поэта было не только Константиново, но и Спас-Клепиковская школа, которая оказала заметное влияние на формирование его личности.

Литературный музей Есенина закроют на масштабную реконструкцию

С мая литературный музей закрыт на масштабную реконструкцию. В рамках работ запланированы расширение и обновление экспозиции, а также полная реэкспозиция ряда разделов. Особый акцент сделан на мультимедийных технологиях, которые позволят по-новому подать исторический материал и создать эффект погружения в эпоху. Кроме того, в музее появятся семейные зоны, рассчитанные на комфортное посещение с детьми разного возраста.

Новая сувенирная продукция

В скором времени будет представлена новая музейная сувенирная продукция. Коллекция разработана молодыми дизайнерами в рамках конкурса «Дизайн-цех». Новый формат позволит по-новому взглянуть на визуальный образ и ещё точнее отразить связь поэта с родной землёй.