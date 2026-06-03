Звезду ситкома «Как я встретил вашу маму» приговорили к пожизненному заключению

Американский актер Ник Паскаль, известный по роли в популярном ситкоме «Как я встретил вашу маму», приговорен к сроку от 32 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на издание Mirror.

По данным следствия, трагедия произошла в мае 2024 года в Калифорнии. Артист напал на свою бывшую девушку Элли Шехорн, которая работала визажистом. После совершения преступления Паскаль попытался скрыться от правосудия, направившись в сторону границы с Мексикой.

Сотрудники правоохранительных органов объявили подозреваемого в розыск. В итоге его удалось задержать на территории штата Техас.

В ходе судебного разбирательства актера признали виновным по целому ряду тяжких статей, среди которых: покушение на убийство, сексуализированное насилие, 5домашнее насилие.

Пострадавшая Элли Шехорн в ходе суда рассказала, что смогла спастись лишь благодаря тому, что ей удалось укрыться в одном из помещений дома.

Представитель обвинения Натан Хохман заявил, что вынесенный приговор в полной мере отражает степень ответственности осужденного за содеянное.

Сам Ник Паскаль в суде выразил сожаление по поводу случившегося. Он сообщил, что намерен сосредоточиться на поддержании трезвого образа жизни, однако при этом планирует продолжить юридическое обжалование вынесенного решения суда.