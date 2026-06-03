Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь»

Семилетний мальчик, который пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Енакиево, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила главный врач горловской городской больницы №2 Нелля Якуненко.

У ребенка диагностировано непроникающее ранение грудной клетки, сообщает aif.ru. Сейчас он проходит лечение в детском отделении медучреждения, его жизни ничего не угрожает.

«Ребенок находится сейчас в детском отделении, здесь же на больничном городке. У него непроникающее ранение грудной клетки, он абсолютно стабилен сейчас», — рассказала Якуненко.

Врачи продолжают бороться за здоровье других пострадавших в этой трагедии. Одна из женщин, доставленных в больницу, находится в крайне тяжелом состоянии после экстренного хирургического вмешательства. Медики диагностировали у нее тяжелое осколочное ранение брюшной полости, повлекшее повреждение кишечника и половых органов.

Еще трое пассажиров рейса получили тяжелые акубаротравмы. По словам главврача, они находятся в ЛОР-отделении, их состояние оценивается как средней степени тяжести, необходимая медицинская помощь им уже оказана.

Напомним, атака на рейсовый автобус, следовавший по межгородскому маршруту Подольск — Симферополь, произошла утром 3 июня в Енакиево. По последним данным, жертвами удара по гражданскому транспорту стали восемь человек, еще 11 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.