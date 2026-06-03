Фото: госстройнадзор по Рязанской области
Общество

В Дядьково началось строительство масштабного жилого комплекса

Анастасия Мериакри
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В селе Дядьково Рязанской области группа компаний «Единство» приступает к возведению нового крупного жилого комплекса. Об этом сообщает госстройнадзор по Рязанской области.

Комплекс будет состоять из пяти 16-этажных корпусов. Пространство на первых этажах зданий отведено под коммерческие помещения, а начиная со второго и до шестнадцатого этажа будут располагаться жилые квартиры.

Особое внимание в проекте уделено энергоэффективности и комфорту будущих жильцов. Отопление домов будет осуществляться от современных крышных котельных. Каждая квартира оснастят индивидуальными приборами учета тепла, что позволит жителям самостоятельно регулировать температуру в помещениях и существенно экономить на коммунальных платежах в межсезонье.

Дворовое пространство нового ЖК будет закрытым, что обеспечит безопасность и спокойствие жителей. На территории комплекса запланировано обустройство просторных парковых зон, а также современных детских и спортивных площадок для отдыха и активного времяпрепровождения людей всех возрастов.

Важной частью инфраструктуры станет многоуровневый пятиэтажный паркинг. На его первом этаже разместится полноценный торговый центр. Кроме того, проектом предусмотрено и открытое парковочное пространство для гостей и жителей.

Фото: госстройнадзор по Рязанской области
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