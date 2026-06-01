В июне россиян ждут длинные праздничные выходные

В июне жителей России ожидает приятный бонус в виде длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России. Кроме того, перед государственным праздником граждан ждет короткая рабочая неделя.

Согласно производственному календарю, рабочая неделя с 8 по 11 июня будет сокращённой и составит всего четыре дня. Ключевым событием станет 12 июня — День России, который является официальным государственным праздником и выходным днём.

Таким образом, выходные дни для тех, кто работает по стандартному графику 5/2, продлятся с субботы, 13 июня, по воскресенье, 14 июня.

Стоит также напомнить о норме трудового законодательства: в предпраздничный рабочий день продолжительность смены официально сокращается на один час. Это правило позволяет сотрудникам закончить дела раньше и подготовиться к отдыху.

Следующая возможность насладиться короткой рабочей неделей представится россиянам уже осенью — в ноябре, в связи с празднованием Дня народного единства.