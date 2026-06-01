В России зафиксирован резкий рост кибербуллинга среди подростков из-за ИИ

В России наблюдается тревожная тенденция: количество случаев онлайн-травли среди подростков выросло более чем на 20%. Об этом сообщила глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова в интервью «Российской газете».

Одной из главных причин эскалации кибербуллинга стала широкая доступность генеративных нейросетей. Эти инструменты позволяют создавать крайне правдоподобные фейки: генерация компрометирующих или унизительных фотографий, создание аудиозаписей с любым содержанием от имени жертвы, подделка сообщений в мессенджерах для разрушения репутации.

«Такие инструменты делают кибербуллинг более масштабным, а его последствия — более болезненными для ребёнка», — подчеркнула Елизавета Белякова.

Ситуация усугубляется данными от правоохранительных органов. По информации МВД России, в 2025 году число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло на 86% — с 6,9 до 13 тысяч человек.

Особенно настораживает статистика по специализированным преступлениям: количество несовершеннолетних потерпевших в сфере компьютерной информации увеличилось в 4,3 раза.