В Касимовском округе официально откроют два пляжа

В преддверии старта купального сезона глава Касимовского округа Иван Бахилов провёл инспекцию готовности пляжной зоны в посёлке Гусь-Железный. По итогам проверки были даны поручения для устранения оставшихся замечаний, чтобы к открытию зона отдыха полностью соответствовала нормам безопасности.

В этом сезоне для купания будут оборудованы только два официальных места, где безопасность отдыхающих гарантирована:

Пляж на реке Гусь в посёлке Гусь-Железный.

Пляж на озере Сынтул.

Именно здесь перед началом сезона будут дежурить спасатели, а специалисты проведут лабораторные исследования воды и проверку дна. Открытие пляжей состоится только после получения всех необходимых разрешений от надзорных органов.

Администрация настоятельно призывает воздержаться от купания в необорудованных и запрещённых местах.

Напомним, в Рязанской области с 1 июня открыты 44 пляжа.