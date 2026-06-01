В Окском заповеднике у зубров начался бэби-бум

В питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского биосферного заповедника настоящий праздник — майское пополнение. С начала месяца здесь родилось уже четверо зубрят, и что примечательно — все они бычки.

Первыми отелились зубрицы, которые отдыхали в прошлом году. Настоящий рекорд поставила семья Меркизы: 7 мая на свет появился малыш по имени Месси, а уже 19 мая она родила сразу двух сыновей — Меланхолика и Меэльфа.

Увидеть всё семейство вместе — большая удача. Большую часть времени самки с новорождёнными скрываются в лесу для их безопасности. Однако фотоловушке удалось сделать ценные кадры этого трогательного момента.

Не отстаёт и другая группа животных. В загоне семейства Авмумина 12 мая отелилась Мемфиса. Её сына назвали Мелавр. Эта группа более предсказуема: после утреннего кормления животные остаются отдыхать на песке у подкормочной площадки. Но подойти близко к малышу непросто — мама-зубрица зорко следит за сотрудниками, которые норовят сфотографировать её чадо.