Прокуратура Кадомского района добилась налоговых льгот для супруги участника СВО

В Кадомском районе Рязанской области после вмешательства районной прокуратуры супруга военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, получила положенные по закону налоговые льготы и перерасчет ранее начисленных платежей. Женщине вернули более четырех тысяч рублей.

В прокуратуру района обратилась супруга участника СВО с жалобой на нарушение ее прав. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в собственности заявительницы находятся квартира и земельный участок. На эти объекты в 2024 году были начислены налоги за 2023 год, а в 2025 году — за 2024 год.

Согласно действующему законодательству участники специальной военной операции и члены их семей освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Несмотря на это, льгота женщине своевременно применена не была.

Прокуратура направила информацию о выявленных нарушениях в Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. По результатам рассмотрения обращения налоговые органы предоставили супруге военнослужащего налоговый вычет на земельный участок, льготу по налогу на имущество физических лиц, а также произвели перерасчет налоговых обязательств за 2023–2024 годы на сумму более четырех тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура выявила отсутствие должного информационного взаимодействия между налоговыми органами и местными властями. В связи с этим главе Кадомского округа внесено представление об устранении нарушений.