Фото: t.me/prokrzn
Армия и СВО

Прокуратура Кадомского района добилась налоговых льгот для супруги участника СВО

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Кадомском районе Рязанской области после вмешательства районной прокуратуры супруга военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, получила положенные по закону налоговые льготы и перерасчет ранее начисленных платежей. Женщине вернули более четырех тысяч рублей.

В прокуратуру района обратилась супруга участника СВО с жалобой на нарушение ее прав. В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что в собственности заявительницы находятся квартира и земельный участок. На эти объекты в 2024 году были начислены налоги за 2023 год, а в 2025 году — за 2024 год.

Согласно действующему законодательству участники специальной военной операции и члены их семей освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Несмотря на это, льгота женщине своевременно применена не была.

Прокуратура направила информацию о выявленных нарушениях в Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. По результатам рассмотрения обращения налоговые органы предоставили супруге военнослужащего налоговый вычет на земельный участок, льготу по налогу на имущество физических лиц, а также произвели перерасчет налоговых обязательств за 2023–2024 годы на сумму более четырех тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура выявила отсутствие должного информационного взаимодействия между налоговыми органами и местными властями. В связи с этим главе Кадомского округа внесено представление об устранении нарушений.

Популярные материалы

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Темы

Погода

Рязанцев предупредили о приближении грозы 

Об этом говорится в метеопредупреждении, опубликованном региональным ГУ МЧС России. 
Общество

320 вакансий представили инвесткомпании-партнеры Корпорации развития на ярмарке трудоустройства

Работодатели представили вакансии, провели установочные встречи с соискателями, рассказали о вариантах трудоустройства, стажировках и карьерных перспективах.
Новости России

IT-эксперт Курочкин сомневается, что заявление Бони могло повлиять на работу Telegram

Обращение блогера Виктории Бони вряд ли послужило причиной восстановления доступа к Telegram у части российских пользователей. Такую точку зрения в интервью изданию «Абзац» озвучил эксперт в сфере информационных технологий Алексей Курочкин.
Новости кино и ТВ

«Новая битва экстрасенсов» ответит на вопрос, кто губит сыновей многодетной матери

В живых остался только один – самый старший сын. Теперь вся семья живёт в постоянном страхе, что он может стать следующим.
Транспорт и дороги

В Рязани с 7 мая запретят остановку и стоянку на четырёх участках дорог

Цель изменений — повышение безопасности дорожного движения и создание более комфортной транспортной среды для жителей и гостей города.
Общество

Рязанский священник Фетисов приравнял неуплату налогов к греху

Настоятель Николо-Ямского храма города Рязани иерей Димитрий Фетисов в беседе с изданием «Абзац» выступил за дополнение кодекса пунктом о неуплате налогов. Священнослужитель считает, что это тоже должно быть признано грехом.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Тульской области

В соседней с Рязанской Тульской области объявили ракетную опасность. Об этом сегодня в 15:50 сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. 
Медицина

Рязанская БСМП возобновила приём гражданского населения

Об этом 16 апреля на мероприятии «Час с зампредом» сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье