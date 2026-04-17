Житель Рязани задержан в связи с совершением террористического акта

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 17 апреля 2026 года в ночное время 25-летний местный житель по указанию террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, с использованием горючей смеси совершил в Железнодорожном районе города Рязани поджог автомобиля, а затем офисного помещения, после чего скрылся.

В результате грамотно спланированного и проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с оперативными службами УФСБ и УМВД России по Рязанской области подозреваемый установлен и задержан.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Региональное управление СК России напоминает гражданам о необходимости проявлять максимальную осторожность и не поддаваться на манипуляции незнакомых лиц, которые в Интернете и при телефонных разговорах пытаются вовлечь в совершение противоправных действий.