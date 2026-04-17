MosBuild 2026: ключевые тренды в остеклении и дизайне

В Москве прошла международная выставка MosBuild 2026 — главное мероприятие года для производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, мебели и предметов интерьера, архитекторов и дизайнеров и других экспертов отрасли.

Как и в прошлом году, команда «Ваших Окон» посетила выставку, чтобы ознакомиться с новинками индустрии и изучить лучшие практики в производстве и клиентском сервисе. Мы поговорили с Валентиной Кузнецовой, коммерческим директором компании, и попросили поделиться впечатлениями о том, что происходило на MosBuild 2026.

Валентина, вы только что вернулись с MosBuild 2026 — это ключевое событие строительного рынка. Какое главное ощущение у вас осталось после выставки в этом году?

На мой взгляд, в этом году выставка в очередной раз показала, что рынок светопрозрачных конструкций растет и развивается, несмотря на санкции и кризисы. Заметен эффект импортозамещения и локализации — российские производители продемонстрировали большое количество новинок.

Еще одно важное наблюдение: тренд на алюминиевое остекление, наметившийся в последние несколько лет, продолжает укрепляться. Так, наш партнер ALUTECH представил более 60 новинок, среди которых, например, пергола с псевдоплоской крышей — конструкция из алюминия с колоннами повышенной жесткости. Ее можно использовать круглый год для защиты от осадков и солнца. Другие интересные новинки бренда — маркизы, легкие навесы из металлического каркаса и полотна, и рафшторы для эффективной солнцезащиты.

Если сравнивать с предыдущим годом, выставка стала более технологичной, с уклоном в дизайн или, наоборот, более практичной?

По моим наблюдениям, дизайн пока выигрывает. Тем не менее, производители пытаются сочетать технологичность и привлекательный визуал – например, на выставке были представлены системы фурнитуры для арочных и косых створок от FUTURUSS. Другое эстетичное и практичное решение — межкомнатные стеклянные двери в алюминиевой телескопической коробке, которые можно устанавливать даже при нестандартной толщине стены проема.

Если выделить один-два ключевых тренда в остеклении, которые действительно будут влиять на рынок в ближайшие годы – что это? И есть ли то, что выглядит красиво, но в реальной жизни пока не приживается?

В первую очередь, тренд на алюминиевое остекление, особенно панорамное. Профили из алюминия активно вытесняют пластик в загородных домах и новостройках комфорт-класса. В этой нише появляется все больше интересных технологий и новинок, что подтвердилось на Mosbuild. Например, ALUTECH проработали узел порога заподлицо с полом и реализовали дизайнерское решение – уменьшили ширину внешней крышки профиля до 35 мм (ранее минимальной была ширина 40 мм).

Второй заметный тренд — интеграция остекления с системой «умный дом». Особенно эта тенденция прослеживалась на стендах поставщиков фурнитуры из Китая.

Что касается красивых, но непрактичных решений, я бы отметила высокие двери. Безусловно, изделия высотой до 3 метров смотрятся эффектно. Для этого формата разрабатываются новые усилители и виды фурнитуры, но в эксплуатации такие двери чаще всего не очень хорошо себя показывают.

Как эти тренды меняют реальную жизнь людей в квартире или частном доме? Что они получат на практике?

Благодаря трендовым решениям люди могут впустить в дом больше света без ущерба прочности и долговечности оконных конструкций. Конечно, у крупногабаритного остекления свои особенности, и панорамные окна требуют регулярных проверок и обслуживания. Мы с коллегами уже давно заметили этот тренд, поэтому еще в прошлом году запустили направление сервисного обслуживания. Эта услуга позволяет владельцам домов доверить уход за окнами профессионалам и продлить срок их эксплуатации без лишних затрат.

Что, по вашему опыту, чаще всего требует доработки или замены в базовых окнах, которые застройщики устанавливают в новостройках? Как эту проблему осветили на выставке?

Прежде всего, хочу отметить, что рынок совершенствуется – строительные компании стали уделять гораздо больше внимания качеству окон, чем раньше. Из того, что представили на MosBuild 2026, заметила, что поставщики фурнитуры разрабатывают дополнительные элементы – прижимы, петли, которые обеспечивают более плотное прилегание створки к раме и уменьшают продувания. То есть даже если в новостройке уже установлены окна, можно усовершенствовать их, просто заменив комплект фурнитуры. Кстати, наши специалисты по сервисному обслуживанию такие задачи тоже решают.

Вообще самые частые проблемы окон в новостройках – утечка тепла и недостаточная шумоизоляция. Когда функционала базовых окон не хватает, приходят на помощь возможные доработки: замена стеклопакета на более теплый и шумоподавляющий. Мы без замены профилей меняем стекло с тонкого на более толстую формулу с применением аргона – газа, который дает шумоизоляцию и тепло. Внешнее стекло 6 мм ставим с напылением, но опций множество и можно подобрать подходящие под запрос.

А если говорить про загородные дома, веранды, панорамные решения – какие подходы сейчас становятся нормой, а не премиум-опцией?

Однозначно нормой для веранд стало остекление из холодного алюминия. Также базовым вариантом становятся безрамные системы.

Если говорить о B2B-сегменте, то новая норма для ресторанного бизнеса – гильотинное остекление. Этот вариант используется для веранд кафе и ресторанов, где створки опускаются с помощью пульта управления.

Базовый вариант для загородных домов – порталы в одно стекло, раздвижные оконные системы-гармошки и теплые порталы, даже крупногабаритные вплоть до 12 метров в ширину.

На таких выставках много эффектных новинок. Как вы определяете, что действительно стоит внедрять в работу, а что просто маркетинг?

Нам помогает 30-летний опыт в отрасли и тысячи реализованных проектов. Изучая определенную новинку, мы всегда проводим параллель с существующими технологиями и размышляем, будет ли решение практичным. Разумеется, нам также помогает обратная связь от заказчиков, к которой мы постоянно прислушиваемся.

Простой пример: не все представленные на Mosbuild 2026 новинки применимы к нашему климату – те же системы-гармошки больше подойдут для использования в южных регионах, так как их сложно или даже невозможно использовать снежной зимой.

Что из увиденного на MosBuild вы планируете привезти в Рязань и предложить вашим клиентам?

Уже в планах наладить поставки новинок фурнитуры, усовершенствованных системных узлов от ALUTECH, а также системы безрамного остекления с новым дизайном. Плюс ведем переговоры с поставщиком, который представил инновационное решение для заполнения дверей ПВХ вместо привычных сендвич-панелей.

Можно ли сказать, что такие поездки — это способ опережать рынок и давать клиенту больше, чем он изначально ожидает?

Разумеется. Новое всегда вызывает живой интерес заказчиков, и такие мероприятия позволяют ознакомиться с изделиями и технологиями даже до того, как они вышли на рынок – на выставке было представлено большое количество опытных образцов. Для нас, как для производителя, это хорошая возможность быть на шаг впереди конкурентов.

Если бы вам сейчас нужно было обустраивать свой дом или квартиру — что из увиденного вы бы внедрили в первую очередь?

Как и большинству людей, мне важен уют и комфорт не только в самом доме, но на и территории вокруг. Пожалуй, я бы установила навесы на алюминиевых профилях от бренда ALUTECH, например, у бассейна, чтобы укрываться в дождливую погоду. Аналогичные навесы можно использовать на верандах и в беседках.

На что сегодня в первую очередь стоит обращать внимание при выборе окон или остекления, чтобы не пожалеть через несколько лет?

В первую очередь, нужно проработать проектное решение с инженером: сопоставить высоту и ширину, убедиться, что вес и размеры створок соответствуют техническим каталогам производителей. Важно учитывать узлы примыкания, крепления, отделку фасада здания. Эстетика – дело вкуса, но если вы хотите, чтобы остекление оставалось функциональным и выглядело актуально даже спустя годы, лучше выбирать окна или раздвижные портальные системы с алюминиевыми профилями.