Знаете ли вы цитаты русских классиков? С этим тестом справится не каждый!

Знакомы ли вам крылатые фразы из русской классики настолько хорошо, чтобы отличить, кто из великих писателей их произнёс? Порой мы используем выражения вроде «Красота спасёт мир» или «В человеке должно быть всё прекрасно…» — но не всегда помним, откуда они взялись и кому принадлежат.

Сегодня предлагаем вам небольшой литературный вызов: тест из 7 вопросов по знаменитым фразам русских писателей. Каждый вопрос содержит 4 варианта ответа — один верный, остальные — правдоподобные. После правильного ответа вас ждёт короткое пояснение: откуда взялась цитата и в каком произведении её можно найти.

Реклама

Такой тест — не только проверка памяти, но и повод вспомнить любимые книги, открыть что‑то новое или по-новому взглянуть на знакомые строки. Возможно, после него вам захочется перечитать пару глав из Толстого, заглянуть в «Идиота» Достоевского или перелистать пьесы Чехова.

Как проходить:

Прочитайте вопрос и выберите вариант ответа, который кажется вам верным.

Проверьте себя: правильный ответ и короткое объяснение идут сразу за вариантами. Чтобы увидеть, нажмите +.

Подсчитайте количество верных ответов и посмотрите свою оценку в разделе «Результаты» в конце теста.

Готовы? Начинаем!

ВОПРОС 1: Кому принадлежит знаменитая фраза «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»?

А) Фёдор Достоевский

Б) Антон Чехов

В) Лев Толстой

Г) Иван Тургенев

Ответ + Правильный ответ: Б

Эта фраза прозвучала в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» из уст доктора Астрова.

ВОПРОС 2: Кто из писателей произнёс слова «Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима»?

А) Иван Гончаров

Б) Михаил Булгаков

В) Антон Чехов

Г) Александр Островский



Ответ + Правильный ответ: В

Фраза встречается в пьесе Чехова «Три сестры», её произносит Андрей Прозоров.

ВОПРОС 3: Какая фраза принадлежит Льву Толстому и открывает роман «Анна Каренина»?

А) «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по‑своему»

Б) «Все смешалось в доме Облонских»

В) «Мир движется вперёд благодаря тем, кто страдает»

Г) «Любовь мешает смерти»



Ответ + Правильный ответ: А

Это знаменитое начало романа «Анна Каренина» — одна из самых узнаваемых цитат русской литературы.

ВОПРОС 4: Кому из русских писателей принадлежит фраза «Красота спасёт мир»?

А) Лев Толстой

Б) Фёдор Достоевский

В) Иван Тургенев

Г) Николай Гоголь



Ответ + Правильный ответ: Б

Фразу произносит Ипполит в романе Достоевского «Идиот», хотя её часто ассоциируют с самим князем Мышкиным.

ВОПРОС 5: Кто автор крылатой фразы «Если хочешь победить весь мир, победи себя»?

А) Николай Лесков

Б) Фёдор Достоевский

В) Максим Горький

Г) Антон Чехов



ОТВЕТ + Правильный ответ: Б

Мысль звучит в романе Достоевского «Бесы» и отражает одну из ключевых идей его творчества.

ВОПРОС 6: Какая цитата принадлежит Максиму Горькому?

А) «Человек — это звучит гордо!»

Б) «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь»

В) «Служить бы рад, прислуживаться тошно»

Г) «А судьи кто?»



Ответ + Правильный ответ: А

Эти слова произносит Сатин в пьесе Горького «На дне» — они стали символом гуманистического пафоса произведения.

ВОПРОС 7: Кому принадлежит фраза «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»?

А) Александр Пушкин

Б) Михаил Лермонтов

В) Александр Грибоедов

Г) Афанасий Фет



Ответ + Правильный ответ: А

Строка из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин» (глава IV, строфа VII), ставшая крылатым выражением.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

0–2 правильных: Похоже, классика пока не ваш конёк — но это отличный повод перечитать любимые произведения!

3–5 правильных: Вы неплохо ориентируетесь в цитатах русских писателей, но кое‑что ещё можно освежить в памяти.

6–7 правильных: Браво! Вы настоящий знаток русской литературы — чувствуется и начитанность, и любовь к классике.