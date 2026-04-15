Рязанские парламентарии и финансисты обсудили бюджетный процесс с коллегами из 14 городов России

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова вместе с сотрудниками финансово-казначейского управления администрации города Рязани приняли участие в совещании «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании: участники, этапы, особенности».

Мероприятие прошло в режиме ВКС в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве между представительными органами муниципальных образований.

Руководители представительных органов власти и должностные лица 14 муниципалитетов, в том числе Тюмени, Ханты-Мансийска, Перми, Салехарда, Красноярска и других, обсудили этапы работы над бюджетом, особенности его утверждения, а также обменялись мнениями по вопросам организации бюджетного процесса на местах. Особое внимание уделялось роли муниципальных депутатов в формировании бюджета.