Половодье в Рязанской области движется неравномерно: большинство рек постепенно возвращаются в берега, однако на отдельных участках вода продолжает прибывать. По состоянию на 13:00 15 апреля зафиксированы как обнадёживающие, так и тревожные показатели.

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в черте Рязани уровень Оки за сутки опустился на 14 сантиметров и достиг отметки 474 сантиметра выше нуля гидрологического поста. Схожая картина наблюдается у села Старая Рязань: там река отступила на 10 сантиметров, остановившись на 557 сантиметрах.

Иначе складывается обстановка в Касимове — здесь Ока поднялась на 14 сантиметров и составляет 578 сантиметров. Резкий подъём фиксируется на реке Проня в районе Быково: за сутки вода прибавила 59 сантиметров, достигнув 337 сантиметров выше нулевой отметки.

На остальных реках области наблюдается умеренный спад. Мокша в черте Кадома снизилась на 1 сантиметр — до 642 сантиметров. Ранова у села Троица опустилась на 14 сантиметров и составляет 574 сантиметра. Верда у Скопина потеряла 2 сантиметра и держится на отметке 173 сантиметра выше нуля поста.