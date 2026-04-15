Стартовали съёмки детективной мелодрамы «Дерзкая» с Евгенией Шахнович

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки многосерийной детективной мелодрамы «Дерзкая»(16+) — нового проекта режиссёра Игоря Драки. Производством занимается кинокомпания «Триикс Медиа»; онлайн-премьера пройдёт на медиаплатформе СМОТРИМ, телевизионная — на канале «Россия».

Главную роль исполняет Евгения Шахнович. Её героиня — Вера Филатова, следователь по особо важным делам районного УМВД Новгорода. Прямая, бескомпромиссная, не признающая чинов — за это коллеги и прозвали её «дерзкой». Когда погибает бывший возлюбленный Веры, журналист Сергей Рудовский, она берётся за дело сама. По версии Филатовой, Рудовский раздобыл компромат на влиятельного бизнесмена Лунева (Александр Майоров) и чиновника горадминистрации Дудина (Сергей Сафронов) — и поплатился за это жизнью.

Из Петербурга по просьбе Лунева приезжает его давний школьный друг — полковник Валерий Могучий (Олег Назаров), возглавляющий УМВД Центрального района. Вере приходится вести расследование вместе с ним, хотя с первых же встреч между ними вспыхивает острый конфликт: полковника раздражает прямолинейность следователя, она же убеждена, что Могучий прикрывает друга. Ситуацию усложняет неожиданная смерть самого Лунева.

Совместное расследование затронет интересы крупных новгородских и петербургских чиновников, всколыхнёт криминальный мир — и заодно разрушит личную жизнь Веры: она неожиданно окажется между двух огней в лице Антонины, жены Могучего (Ольга Павловец), и его влюблённой коллеги Евгении (Кира Кауфман). В актёрский состав также вошли Сергей Сафронов, Илья Акинтьев и другие. Натурные съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде.

Режиссёр Игорь Драка признаётся, что доволен составом команды: большинство коллег работают с ним уже не первый проект. С исполнительницей главной роли он встречается на площадке впервые, однако оговаривается — достаточно взглянуть на послужной список Шахнович в проектах «Триикс Медиа», чтобы убедиться в её профессионализме. «Вся наша команда полна оптимизма и желания работать», — отмечает он.

Сама Евгения Шахнович подчёркивает: её Вера — не грубиянка, а человек с твёрдыми принципами. «Она честная с другими и сама с собой, готова бороться за справедливость до конца — и это зачастую идёт вразрез со взглядами тех, кто её окружает», — говорит актриса, добавляя, что сценарий написан так, что характер каждого персонажа читается уже в первой реплике.