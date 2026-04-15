Житель Рязани получил условный срок за хранение оружия и взрывчатки

Сапожковский районный суд Рязанской области вынес приговор жителю областного центра, уличённому в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Решение вступило в законную силу.

Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: незаконное приобретение, хранение и передача оружия, аналогичные действия со взрывчаткой, а также незаконное его изготовление. Следствие установило, что все средства поражения приобретались для личного пользования.

Преступная деятельность была выявлена в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников УФСБ и УМВД России по Рязанской области. По результатам проверки следственные органы возбудили уголовные дела, которые впоследствии были доведены до суда.

По решению суда фигурант приговорён к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также к штрафу в размере 115 000 рублей.