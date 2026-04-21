Павел Малков поручил усилить безопасность в майские праздники

Губернатор Павел Малков заявил, что в период майских праздников требуется принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей. С таким заявлением он выступил на совместном заседании антитеррористической комиссии Рязанской области и регионального оперативного штаба.
В совещании участвовали начальник регионального УФСБ Алексей Пахолков, главы областных министерств и ведомств, представители территориальных органов федеральной власти, правоохранители и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Участники обсудили вопросы безопасности граждан в дни майских праздников. Отдельное внимание уделили усилению защищённости объектов ОПК, социальных учреждений, мест проведения массовых мероприятий и других территорий с высоким скоплением людей. Павел Малков подчеркнул:
Губернатор поручил всем ведомствам, задействованным в организации праздников, работать в тесном взаимодействии, постоянно держать вопросы безопасности в фокусе и быть готовыми оперативно реагировать на любые изменения обстановки.
Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы развития системы противовоздушной обороны в регионе и подготовки детских лагерей отдыха к безопасной работе в летний сезон.