Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Павел Малков поручил усилить безопасность в майские праздники

Губернатор Павел Малков заявил, что в период майских праздников требуется принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей. С таким заявлением он выступил на совместном заседании антитеррористической комиссии Рязанской области и регионального оперативного штаба.

В совещании участвовали начальник регионального УФСБ Алексей Пахолков, главы областных министерств и ведомств, представители территориальных органов федеральной власти, правоохранители и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Участники обсудили вопросы безопасности граждан в дни майских праздников. Отдельное внимание уделили усилению защищённости объектов ОПК, социальных учреждений, мест проведения массовых мероприятий и других территорий с высоким скоплением людей. Павел Малков подчеркнул:

«Необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности людей. Это сфера ответственности не только силовых структур. Прошу работать в тесном взаимодействии все ведомства, которые участвуют в организации праздников, все время держать в фокусе вопросы безопасности и быть готовыми к оперативной реакции на изменение обстановки».

Губернатор поручил всем ведомствам, задействованным в организации праздников, работать в тесном взаимодействии, постоянно держать вопросы безопасности в фокусе и быть готовыми оперативно реагировать на любые изменения обстановки.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы развития системы противовоздушной обороны в регионе и подготовки детских лагерей отдыха к безопасной работе в летний сезон.

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?

Темы

Все события Рязани и области

В Рязанской области стартовал ремонт трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород

В текущем году подрядчик обновит два отрезка общей длиной 15,7 километра.
Общество

20 апреля в Рязани отключат цифровое телевидение и радио

Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ, которые потребуют временного отключения оборудования.
Все события Рязани и области

Как изменится работа городского транспорта на Красную горку

В связи с празднованием православной Красной горки 19 апреля администрация города скорректировала работу общественного транспорта для удобства жителей, направляющихся на городские кладбища.
Культура и события

Делегация Рязанской области принимает участие в Балтийском культурном форуме 2026

В составе рязанской делегации: министр культуры Екатерина Шуранова, её заместитель Надежда Майорова, директор Рязанской филармонии Елена Шаповская.
Общество

В Рязанской области стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года»

В Рязанской области начался прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года».
Все события Рязани и области

Рязанские парламентарии и финансисты обсудили бюджетный процесс с коллегами из 14 городов России

Мероприятие прошло в режиме ВКС в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве между представительными органами муниципальных образований.
Общество

Депутат Андрей Макаров возглавил рейтинг полезности парламентариев

Андрей Макаров, председатель думского комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области и член фракции «Единая Россия», занял первую строчку в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов».
Все события Рязани и области

Павел Малков обсудил с главным судебным приставом РФ исполнение соцобязательств и поддержку участников СВО

14 апреля в Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.

